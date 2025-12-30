الأربعاء 31 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

الشرطة الأسترالية: منفذا هجوم سيدني "تصرفا بشكل منفرد"

عناصر من الشرطة في شاطئ بوندي في سيدني
30 ديسمبر 2025 07:49

قالت الشرطة الأسترالية الثلاثاء إن المشتبه بهما في تنفيذ عملية إطلاق النار على شاطئ بونداي في سيدني، لم يكونا على ما يبدو جزءاً من خلية إرهابية.

وتتهم السلطات المشتبه بهما بإطلاق النار خلال احتفال في شاطئ بونداي في 14 ديسمبر، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً وإصابة العشرات، في أسوأ اعتداء تشهده البلاد منذ قرابة ثلاثة عقود.

وقالت مفوّضة الشرطة الفدرالية الأسترالية كريسي باريت في مؤتمر صحفي "يعتقد أن هذين الفردين تصرفا بشكل منفرد".
وأضافت "لا يوجد دليل يشير إلى أن المشتبه بهما كانا جزءاً من خلية إرهابية أوسع، أو أنهما تلقيا توجيهات من آخرين لتنفيذ الهجوم".

وأشارت إلى أن الشرطة ستواصل التحقيق.


