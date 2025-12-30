تقرير عالمي: الاحتباس الحراري يدفع الملايين إلى حافة العجز عن التكيف

أفاد تقرير لمبادرة "إسناد الطقس العالمي" نشر اليوم الثلاثاء، بأن التغير المناخي تسبب في زيادة وقوع العديد من الظواهر الجوية المتطرفة خلال العام الماضي، أو جعلها تظهر بشكل أكثر حدة.



وذكرت المبادرة في تقريرها السنوي لعام 2025 أن الاحتباس الحراري العالمي يدفع بملايين الأشخاص بالفعل إلى أقصى حدود قدرتهم على التكيف. وفي هذا السياق، صرحت فريدريك أوتو، أستاذة علوم المناخ في مركز السياسات البيئية بـ "إمبريال كوليدج لندن" والمؤسسة المشاركة للمبادرة: "في كل عام، تصبح مخاطر التغير المناخي أقل افتراضاً وأكثر واقعية". وأحصى الفريق 157 ظاهرة جوية شديدة التقلب في عام 2025 شملت 49 فيضاناً و49 موجة حر و38 عاصفة و11 حريق غابات وسبع حالات جفاف وثلاث موجات برد.



ويتم إدراج الأحداث في هذه القائمة فقط بعد تجاوزها عتبة معينة، على سبيل المثال، أن تتسبب في وقوع أكثر من 100 ضحية، أو تؤثر على أكثر من مليون شخص، أو في حال إعلان حالة كارثة وطنية أو إقليمية. وأجرى فريق المبادرة دراسة معمقة لـ 22 حدثاً من أصل 157، وخلص إلى أن 17 منها أصبحت أكثر احتمالية للحدوث أو زادت شدتها بسبب التغير المناخي. أما بالنسبة لخمسة أحداث فقط، وجميعها تتعلق بهطول أمطار غزيرة، فقد كانت النتائج غير حاسمة.