الأربعاء 31 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

تقرير عالمي: الاحتباس الحراري يدفع الملايين إلى حافة العجز عن التكيف

حرائق الغابات
30 ديسمبر 2025 08:15

أفاد تقرير لمبادرة "إسناد الطقس العالمي" نشر اليوم الثلاثاء، بأن التغير المناخي تسبب في زيادة وقوع العديد من الظواهر الجوية المتطرفة خلال العام الماضي، أو جعلها تظهر بشكل أكثر حدة.

وذكرت المبادرة في تقريرها السنوي لعام 2025 أن الاحتباس الحراري العالمي يدفع بملايين الأشخاص بالفعل إلى أقصى حدود قدرتهم على التكيف. وفي هذا السياق، صرحت فريدريك أوتو، أستاذة علوم المناخ في مركز السياسات البيئية بـ "إمبريال كوليدج لندن" والمؤسسة المشاركة للمبادرة: "في كل عام، تصبح مخاطر التغير المناخي أقل افتراضاً وأكثر واقعية". وأحصى الفريق 157 ظاهرة جوية شديدة التقلب في عام 2025 شملت 49 فيضاناً و49 موجة حر و38 عاصفة و11 حريق غابات وسبع حالات جفاف وثلاث موجات برد.

ويتم إدراج الأحداث في هذه القائمة فقط بعد تجاوزها عتبة معينة، على سبيل المثال، أن تتسبب في وقوع أكثر من 100 ضحية، أو تؤثر على أكثر من مليون شخص، أو في حال إعلان حالة كارثة وطنية أو إقليمية. وأجرى فريق المبادرة دراسة معمقة لـ 22 حدثاً من أصل 157، وخلص إلى أن 17 منها أصبحت أكثر احتمالية للحدوث أو زادت شدتها بسبب التغير المناخي. أما بالنسبة لخمسة أحداث فقط، وجميعها تتعلق بهطول أمطار غزيرة، فقد كانت النتائج غير حاسمة.

أخبار ذات صلة
علماء يحددون أسباب درجات الحرارة العالية خلال الصيف في الخليج العربي
الاستدامة.. نهج استراتيجي
المصدر: وكالات
المناخ
آخر الأخبار
شاشة ألعاب بتردد 1080 هرتز.. قفزة تقنية أم سباق أرقام؟
التعليم والمعرفة
شاشة ألعاب بتردد 1080 هرتز.. قفزة تقنية أم سباق أرقام؟
اليوم 13:07
بريد الإمارات وشباب الأهلي يوثّقان رباعية المجد بطوابع تذكارية
الرياضة
بريد الإمارات وشباب الأهلي يوثّقان رباعية المجد بطوابع تذكارية
اليوم 12:36
الفضة
اقتصاد
الفضة تتراجع في المعاملات الفورية
اليوم 12:23
«أمم أفريقيا 2025».. وداعاً صانع الألعاب وأهلاً بالصرامة التكتيكية
الرياضة
«أمم أفريقيا 2025».. وداعاً صانع الألعاب وأهلاً بالصرامة التكتيكية
اليوم 12:21
إيمري يقلّل من أهمية عدم مصافحة أرتيتا
الرياضة
إيمري يقلّل من أهمية عدم مصافحة أرتيتا
اليوم 12:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©