الأخبار العالمية

الكرملين: روسيا تشدد موقفها في المفاوضات مع أوكرانيا

أرشيفية
30 ديسمبر 2025 17:20

قال الكرملين اليوم الثلاثاء إن روسيا ستشدد موقفها بشأن اتفاق سلام محتمل في أوكرانيا بعدما اتهمت كييف بمهاجمة مقر رئاسي في منطقة نوفجورود، وهو ما نفته أوكرانيا.
وذكرت روسيا ​أمس الاثنين أن أوكرانيا هاجمت مقر إقامة رئاسي ⁠في منطقة ‌نوفجورود. وأكدت أنها سترد وستراجع موقفها في المفاوضات، لكنها لن تنسحب من المحادثات بشأن اتفاق سلام محتمل.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين "هذا العمل الإرهابي يهدف إلى ⁠إفشال عملية التفاوض... ستكون النتيجة الدبلوماسية هي تشديد الموقف التفاوضي لروسيا ⁠الاتحادية".

المصدر: وكالات
