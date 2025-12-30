الكرملين: روسيا تشدد موقفها في المفاوضات مع أوكرانيا

قال الكرملين اليوم الثلاثاء إن روسيا ستشدد موقفها بشأن اتفاق سلام محتمل في أوكرانيا بعدما اتهمت كييف بمهاجمة مقر رئاسي في منطقة نوفجورود، وهو ما نفته أوكرانيا.

وذكرت روسيا ​أمس الاثنين أن أوكرانيا هاجمت مقر إقامة رئاسي ⁠في منطقة ‌نوفجورود. وأكدت أنها سترد وستراجع موقفها في المفاوضات، لكنها لن تنسحب من المحادثات بشأن اتفاق سلام محتمل.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين "هذا العمل الإرهابي يهدف إلى ⁠إفشال عملية التفاوض... ستكون النتيجة الدبلوماسية هي تشديد الموقف التفاوضي لروسيا ⁠الاتحادية".



