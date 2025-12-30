الأربعاء 31 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ترامب يلمح إلى إمكانية إقالة رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي

ترامب يلمح إلى إمكانية إقالة رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي
30 ديسمبر 2025 21:34

 ألمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى وجود مرشح معين مفضل لديه لرئاسة مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي، لكنه ليس في عجلة من أمره للإعلان عنه، كما أشار إلى إمكانية إقالة الرئيس الحالي للمجلس جيروم باول.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ترامب قوله في مؤتمر صحفي رداً على سؤال حول ما إذا كان لديه مرشح مفضل: «لا يزال لدي مرشح مفضل، ولم يتغير رأيي.
سأعلن عنه في الوقت المناسب. لا يزال هناك متسع من الوقت».
وأضاف ترامب أن باول «يجب أن يستقيل» وأنه «يرغب بشدة في إقالته». وكان الرئيس قد سعى لإقالة باول في يوليو الماضي، لكنه تراجع بعد ردود فعل سلبية في الأسواق المالية.
وقال ترامب للصحفيين في منتجعه مارالاجو بولاية فلوريدا عن إمكانية إقالة باول «ربما أفعل ذلك». ولم يحدد ترامب مرشحه الأبرز لرئاسة البنك المركزي، وقال إنه سيعلن عن ذلك في «وقت ما من شهر يناير».
ويعتبر كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني، المرشح الأوفر حظاً، مع أن ترامب أبدى اهتماما أيضا بكيفن وارش، عضو مجلس محافظي الاحتياط الفيدرالي السابق.
ومن بين المرشحين النهائيين الآخرين محافظا الاحتياطي الفيدرالي الحاليان كريستوفر والر وميشيل بومان، وريك ريدر من شركة بلاك روك. 

المصدر: د ب أ
دونالد ترامب
