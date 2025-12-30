الأربعاء 31 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
تعطل حركة السفر والقطارات عبر نفق القناة بين فرنسا وإنجلترا

30 ديسمبر 2025 22:36

تسببت مشكلات في الكهرباء وقطار متعطل في تعطيل خدمات السكك الحديدية عبر نفق القناة الذي يربط المملكة المتحدة وأوروبا اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى تقطع السبل بالركاب وإفساد خطط العطلات خلال فترة العطلات المزدحمة في نهاية العام.
وأرجعت شركة يوروستار - التي تدير قطارات الركاب بين لندن وباريس ووجهات أوروبية أخرى- سبب العطل إلى "مشكلات في إمدادات الطاقة العلوية في نفق القناة" وما قالت إنه قطار متعطل تديره شركة "لو شاتل" التي تنقل المركبات وركابها بالسكك الحديدية عبر النفق بين ميناء كاليه بفرنسا وميناء فولكستون بإنجلترا. 
وقالت يوروستار في بيان إن خدماتها "تم تعليقها حتى إشعار آخر" ونصحت ركابها بإعادة حجز رحلاتهم لأيام أخرى.
   وأحدث نفق بحر المانش البالغ طوله 50 كيلومتراً، ويقع أكثر من نصفه تحت البحر، ثورة في السفر بالسكة الحديد بين المملكة المتحدة وأوروبا منذ افتتاحه في 1994.
وعجت محطة "جار دو نور" بالمسافرين الغاضبين الذين يحاولون حجز تذاكر طائرات أو حافلات.  

 

المصدر: د ب أ
