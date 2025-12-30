يونيسف: عام 2025 الأسوأ لملايين الأطفال

كولونيا (وكالات)



أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، أن الجوع والحروب والأمراض شكلت حياة ملايين الأطفال خلال عام 2025. وأوضحت المنظمة في تقريرها السنوي لعام 2025، أن أطفالا في مناطق النزاعات يواجهون يومياً خطر الموت. وقال المدير التنفيذي ليونيسف في ألمانيا، كريستيان شنايدر، الذي زار الشهر الماضي عائلات في أوكرانيا: «الأطفال في مناطق الحرب بعيدون تماماً عن طفولة تستحق هذا الاسم»، وأضاف: «الخوف يسيطر على حياتهم ليلاً ونهاراً، وكثير منهم يعاني من الاكتئاب واضطرابات النوم وتأخر النمو»، مشيراً إلى أن المدارس وأماكن اللعب في أوكرانيا تتعرض للقصف.

وفي السودان وقطاع غزة، سجلت المنظمة أول مرة في عام واحد حدوث مجاعة في بلدين، مؤكدة أن «المجاعة في الحالتين كانت من صنع الإنسان بسبب الحرب والصراعات».