الأخبار العالمية

مجلس الأمن يمدد مهمة قوة مراقبة حفظ السلام بالجولان

دورية لقوات حفظ السلام الأممية في الجولان (أرشيفية)
31 ديسمبر 2025 02:30

نيويورك (وكالات) 

قرر مجلس الأمن الدولي تمديد تفويض قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في مرتفعات الجولان السورية المحتلة لمدة 6 أشهر إضافية، تنتهي صيف العام المقبل.
وصوّت أعضاء المجلس الـ15، لصالح قرار صاغته الولايات المتحدة وروسيا، يقضي بتمديد تفويض القوة الأممية حتى 30 يونيو 2026، كما يؤكد ضرورة الالتزام الكامل باتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974. وشدد القرار على ضمان قيام القوات الدولية بمهامها كاملة، ووقف كافة الأنشطة التي قد تُعرض عناصر حفظ السلام للخطر في ظل الظروف الراهنة.
في سياق آخر، أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية بشمال غرب سوريا، أمس، فرض حظر للتجول في مدينة اللاذقية، في أعقاب اشتباكات وقعت خلال احتجاجات شهدتها بعض مناطق الساحل السوري، أسفرت عن سقوط ضحايا ومصابين.

