المتحدث باسم «الصليب الأحمر» لـ«الاتحاد»: ملايين السودانيين محرومون من الغذاء والمياه النظيفة

أحمد مراد (الخرطوم، أبوظبي)



حذر المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عدنان حزام، من خطورة تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان، جراء الأضرار الجسيمة التي لحقت بمرافق البنية التحتية، مما حرم ملايين المدنيين من الغذاء الآمن والمياه النظيفة والرعاية الصحية، موضحاً أن بعض المرافق الصحية دُمّرت بالكامل، وهو ما جعل المجتمعات المحلية محرومة من خدمات الرعاية الصحية الحيوية.

وذكر حزام، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن ملايين السودانيين بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية وإغاثية عاجلة لتلبية احتياجاتهم الأساسية، مطالباً بتحرك إقليمي ودولي لتكثيف جهود العمل الإنساني والإغاثي في السودان، لا سيما في ظل تدهور الأوضاع المعيشية في العديد من الولايات والمدن.

وأشار إلى أن غياب المقومات الخدمية، شكّل عبئاً إضافياً على السكان المحليين والنازحين على حد سواء، لا سيما فيما يتعلق بالحصول على المياه، مؤكداً أن النزاع المسلح الدائر في البلاد منذ أبريل 2023 أدى إلى تدمير البنية التحتية، بما في ذلك المرافق الأساسية، مثل المياه والكهرباء، إضافة إلى انهيار العديد من المرافق الصحية في مختلف المناطق.

وأدان المتحدث باسم «الصليب الأحمر»، القيود المفروضة على الوصول الإنساني إلى بعض المناطق السودانية، مما أدى إلى حرمان ملايين المدنيين من الإمدادات الحيوية، وأجبر أعداداً متزايدة من السكان على النزوح بحثاً عن المأوى والغذاء، موضحاً أن تضرر طرق الإمداد أسهم في عزل بعض المناطق وحرمانها من الوصول إلى الخدمات الأساسية.



حماية المدنيين

وشدد حزام، على ضرورة توفير بيئة عمل آمنة للعاملين الإنسانيين وفرق الإغاثة، وهو ما تعهدت به الأطراف المتنازعة في العديد من مباحثات السلام التي جرت خلال العامين الماضيين، داعياً أطراف النزاع إلى الالتزام بحماية المدنيين والمنشآت المدنية.

وأفاد بأن القانون الدولي الإنساني يحظر الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية، مؤكداً أن حماية المدنيين وضمان حصولهم على الغذاء والخدمات والمساعدات الإنسانية، يُعد واجباً أخلاقياً والتزاماً قانونياً لا يمكن التغافل عنه أو تجاوزه.