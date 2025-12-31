بالصور.. العالم يودّع 2025 ويتأهب لاستقبال العام الجديد

أبوظبي (وكالات)

يودّع العالم، اليوم الأربعاء سنة 2025 التي شهدت العديد من الأحداث كان أبرزها اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والجهود الحثيثة الذي بذلت لإنهاء الحرب في أوكرانيا والاستثمارات الهائلة في الذكاء الاصطناعي وقرارات دونالد ترامب القياسية مع عودته إلى البيت الأبيض.

كذلك، كان 2025 أحد أكثر الأعوام حرّاً على الإطلاق، ما تسبب في حرائق غابات في أوروبا وموجات جفاف في أفريقيا وأمطار هائلة في كل أنحاء جنوب شرق آسيا.

سيدني..عاصمة رأس السنة في العالم

في سيدني التي تُلقب نفسها بـ"عاصمة رأس السنة في العالم"، طغى الهجوم الإرهابي الذي وقع في منتصف ديسمبر على شاطئ بوندي الشهير في المدينة الأسترالية الكبرى والذي أسفر عن مقتل 15 شخصا، على الاستعدادات للاحتفالات.

ستتوقف الاحتفالات لمدة دقيقة عند الساعة 23.00 (12.00 بتوقيت جرينتش) وسيضاء جسر ميناء سيدني الشهير بالضوء الأبيض كرمز للسلام.

ويتوقّع أن يحضر مئات آلاف الأشخاص، وسط إجراءات أمنية مشددة، عرضا ضخما للألعاب النارية عند منتصف الليل.

كرة للاحتفال ليلة رأس السنة في تايمز سكوير، نيويورك

وكان العام 2025 زاخرا أيضا على الصعيد الاجتماعي. أصبحت دمى لابوبو هوسا عالميا، وتعرّض متحف اللوفر في باريس لعملية سرقة جريئة.

كذلك، خسر العالم وجوها بارزة منها عالمة البيئة البريطانية الشهيرة جين غودال، والحائز جائزة نوبل للأدب ماريو فارغاس يوسا، والمصور سيباستياو سالغادو، ومصمم الأزياء جورجيو أرماني، والممثلين روبرت ريدفورد وكلوديا كاردينالي وبريجيت باردو.

كما اختار الفاتيكان لاوون الرابع عشر بابا جديدا بعد وفاة البابا فرنسيس.

أطفال بجانب تمثال رملي لاستقبال العام الجديد في دير البلاح وسط غزة

على الصعيد السياسي، عاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير.وبعد عامين من الحرب في قطاع غزة تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وفي غضون ذلك، تقترب الحرب في أوكرانيا التي بدأت فبراير 2022، من دخول عامها الرابع.

وأدت جهود دبلوماسية مكثفة إلى رفع الآمال في إحراز تقدم نحو السلام. وبعد جولة جديدة من المحادثات مع مبعوثي ترامب في ديسمبر، أعلنت أوكرانيا أنه تم إحراز "تقدم".

رياضة وذكاء اصطناعي

وتعد الأشهر الـ12 المقبلة بأن تكون حافلة بالأحداث الرياضية والفضائية والمناقشات حول الذكاء الاصطناعي.

ستشهد أكبر مباريات لكأس العالم في التاريخ مشاركة 48 دولة تتنافس في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وسيُقام الحدث الرياضي الأكثر مشاهدة في العالم على مدار ستة أسابيع تقريبا، من 11 يونيو إلى 19 يوليو، تُوفر الولايات المتحدة خلاله 11 من أصل 16 ملعبا.

من جهة أخرى، قد يشهد العام 2026 عودة رواد فضاء إلى القمر، بعد مرور أكثر من 50 عاما على آخر مهمة قمرية لبرنامج أبولو.

زينة رأس السنة الجديدة على شكل كواكب في وسط سانت بطرسبرج

وبعد إرجائها مرات عدة، من المقرر إطلاق مهمة أرتميس 2 التي سيسافر خلالها رواد إلى القمر، مطلع العام، في شهر أبريل على أقصى تقدير.

وبشأن الذكاء الاصطناعي، وبحسب شركة جارتنر المالية الأميركية المتخصصة، فمن المتوقع أن يتجاوز الإنفاق العالمي على الذكاء الاصطناعي تريليوني دولار في العام 2026.