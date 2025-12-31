الخميس 1 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

أول مدينة في العالم تستقبل العام الجديد.. ألعاب نارية وعروض مبهرة

31 ديسمبر 2025 11:34

ستكون منطقة المحيط الهادئ هي الأولى في العالم التي ستشهد الاحتفال بالعام الجديد، الذي سوف تستقبله بإطلاق عروض الألعاب النارية وبإقامة تجمعات احتفالية مميزة.

وبوصفها أول مركز رئيسي يستقبل العام الجديد، ستضاء معالم أوكلاند، أكبر مدن نيوزيلندا. ومن المقرر أن يتم عرض صور فوتوغرافية لـ"لحظات مميزة" التقطها المواطنون خلال عام 2025، على "سكاي تاور"، وهو أعلى برج في نصف الكرة الجنوبي.

أما على جسر ميناء أوكلاند، فسيقام عرض "صوت وضوء" مع العد التنازلي، قبيل انطلاق الألعاب النارية من برج سكاي تاور عند منتصف الليل (1100 بتوقيت جرينتش اليوم الأربعاء). كما ستقدم العاصمة ولنجتون، عروضاً للألعاب النارية والموسيقى في بحيرة تقع داخل المدينة.

المصدر: وكالات
العام الجديد
أوكلاند
