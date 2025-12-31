الخميس 1 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

تايلاند تطلق سراح جنود كمبوديين في إطار اتفاق وقف إطلاق النار

حافلة تقل 18 جنديا كمبوديا أعيدوا من تايلاند بعد إطلاق سراحهم بموجب اتفاقية وقف إطلاق النار
31 ديسمبر 2025 11:47

أطلقت تايلاند اليوم الأربعاء سراح 18 أسير حرب كمبودي، كانوا محتجزين لمدة خمسة أشهر، تنفيذاً لشروط اتفاق وقف إطلاق النار، الذي وقعه البلدان لإنهاء النزاع على طول حدودهما.
وقالت وزارة الخارجية التايلاندية في بيان لها إن "إعادة الجنود الكمبوديين الـ18 إلى بلادهم جاءت كدليل على حسن النية وبناء الثقة، بالإضافة إلى الالتزام بالمبادئ الإنسانية الدولية".
وذكرت وزارة الدفاع الكمبودية أن إطلاق سراح أسرى الحرب "يوفر بيئة مواتية للسلام والاستقرار والتطبيع الكامل للعلاقات لصالح كلا الدولتين وشعبيهما في المستقبل القريب".  

المصدر: وكالات
تايلاند
إطلاق النار
كمبوديا
