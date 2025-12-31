تايلاند تطلق سراح جنود كمبوديين في إطار اتفاق وقف إطلاق النار

أطلقت تايلاند اليوم الأربعاء سراح 18 أسير حرب كمبودي، كانوا محتجزين لمدة خمسة أشهر، تنفيذاً لشروط اتفاق وقف إطلاق النار، الذي وقعه البلدان لإنهاء النزاع على طول حدودهما.

وقالت وزارة الخارجية التايلاندية في بيان لها إن "إعادة الجنود الكمبوديين الـ18 إلى بلادهم جاءت كدليل على حسن النية وبناء الثقة، بالإضافة إلى الالتزام بالمبادئ الإنسانية الدولية".

وذكرت وزارة الدفاع الكمبودية أن إطلاق سراح أسرى الحرب "يوفر بيئة مواتية للسلام والاستقرار والتطبيع الكامل للعلاقات لصالح كلا الدولتين وشعبيهما في المستقبل القريب".