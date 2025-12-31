الخميس 1 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

نيوزيلندا تحتفل أولاً.. 2026 يبدأ في "أوكلاند" بعروض ضخمة

نيوزيلندا تحتفل أولاً.. 2026 يبدأ في "أوكلاند" بعروض ضخمة
31 ديسمبر 2025 16:12

استقبلت نيوزيلندا والأقاليم التابعة لها (ساموا وتونغا وتوكيلاو) العام الجديد 2026 بإطلاق الألعاب النارية.

 

وتركزت الفعاليات الرئيسية في مدينة أوكلاند، حيث شهد برج سكاي تاور عرضا ضخما للألعاب النارية وعروضا ضوئية جذبت آلاف السكان والسياح، إلى جانب حفلات موسيقية وعروض فنية في الواجهات البحرية والساحات العامة.

 

وفي العاصمة ويلينغتون ومدن أخرى مثل كرايستشيرش ودنيدن، أقيمت احتفالات شعبية شملت عروضا حية ومهرجانات في الهواء الطلق، مع تركيز على الطابع العائلي والثقافي.

 

وتعد دول جنوب المحيط الهادئ أول من يودع عام2025. ففي أوكلاند، التي يبلغ عدد سكانها 7ر1 مليون نسمة، تدق الساعة منتصف الليل قبل 18 ساعة من إسقاط الكرة الشهيرة في ميدان تايمز سكوير بمدينة نيويورك.
وشمل العرض، الذي استمر خمس دقائق، إطلاق 3500 لعبة نارية من طوابق مختلفة في برج سكاي تاور، الذي يبلغ ارتفاعه 240 مترا (787 قدما).
وفي المقابل، جرى إلغاء فعاليات مجتمعية أصغر في جميع أنحاء نورث إيلاند النيوزيلندية اليوم الأربعاء، بسبب توقعات بهطول أمطار واحتمال حدوث عواصف رعدية. 

المصدر: وكالات
نيوزيلاندا
أوكلاند
رأس السنة
