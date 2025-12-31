الخميس 1 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مقتل 7 دواعش في سوريا

مقتل 7 دواعش في سوريا
1 يناير 2026 01:55

دمشق (الاتحاد)

أعلنت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم»، مقتل 7 عناصر من تنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا، خلال عمليات القوات الأميركية وقوات حليفة استمرت 10 أيام.
وذكرت «سنتكوم» في بيان، أمس، عبر منصة «إكس»، أن العمليات التي بدأت في 19 ديسمبر في سوريا، أسفرت عن مقتل 7 عناصر من «داعش» واعتقال 18 آخرين.
وأضاف البيان أن قوات أميركية وأردنية، في إطار هذه العمليات، قصفت أكثر من 70 هدفاً، باستخدام أكثر من 100 من الذخائر الدقيقة، مشيراً إلى أن العمليات المسماة «عين الصقر»، أسفرت أيضاً عن تدمير أربعة مخازن أسلحة تابعة لتنظيم «داعش».

