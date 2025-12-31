الخميس 1 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الجيش الإسرائيلي يشرع في هدم 25 مبنى في مخيم «نور شمس»

آلية إسرائيلية تهدم مبنى في مخيم نور شمس (رويترز)
1 يناير 2026 01:55

رام الله (الاتحاد)

شرعت القوات الإسرائيلية، أمس، في هدم 25 مبنى في مخيم «نور شمس» بمدينة طولكرم في الضفة الغربية، مع استمرار العملية العسكرية التي بدأتها في المحافظة قبل أكثر من عام. وقال محافظ طولكرم، عبدالله كميل، في بيان صحفي: «قوات الاحتلال شرعت بتنفيذ القرار العسكري الاحتلالي بهدم 25 بناية داخل مخيم نور شمس، في إطار استمرار جريمة العدوان بحق أهلنا في مخيمي طولكرم ونور شمس».
وأضاف: «هذا التصعيد الخطر يستهدف الوجود الفلسطيني في المخيمات، ويشكل عقاباً جماعياً بحق المدنيين، ومخالفة للقانون الدولي والمواثيق والأعراف الدولية، وقوانين حقوق الإنسان». وأوضح: «عمليات الهدم تأتي في إطار سياسة ممنهجة نتج عنها النزوح القسري لأهالي مخيمي طولكرم ونور شمس، مع تحويل المخيمين إلى كومة من الدمار، في ظل استهداف وتدمير متواصل للبنية التحتية والمنازل، وما يرافق ذلك من معاناة إنسانية متفاقمة بحق الفلسطينيين».
وجدد المحافظ دعوته للمجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية، إلى التدخل العاجل لإيقاف العملية الإسرائيلية في مخيمي طولكرم و«نور شمس»، مشدداً على أن هذه الانتهاكات تفاقم معاناة السكان نتيجة النزوح القسري والتشريد من منازلهم.

أخبار ذات صلة
إدانات دولية لقرار إسرائيل حظر 37 منظمة إنسانية في غزة
33 مليار دولار خسائر القطاعات الحيوية في القطاع خلال 2025
فلسطين
رام الله
إسرائيل
الضفة الغربية
الجيش الإسرائيلي
آخر الأخبار
رأس الخيمة تسجل رقماً قياسياً جديداً في موسوعة "جينيس" احتفالاً بالعام الجديد
علوم الدار
بالصور.. رأس الخيمة تسجل رقماً قياسياً جديداً في موسوعة "جينيس" احتفالاً بالعام الجديد
اليوم 09:15
متجر لبيع الأثاث
الأخبار العالمية
ترامب يؤجل فرض رسوم جمركية على بعض السلع
اليوم 21:17
شعار الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة
علوم الدار
التوقيت الجديد لخطبة وصلاة الجمعة
اليوم 21:01
طاهر حسين أنداربي المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية في مؤتمر صحفي
الأخبار العالمية
باكستان والهند تتبادلان قوائم المنشآت النووية
اليوم 20:50
رئيس الدولة وأمير قطر يبحثان العلاقات الأخوية والتطورات في المنطقة
علوم الدار
رئيس الدولة وأمير قطر يبحثان العلاقات الأخوية والتطورات في المنطقة
اليوم 20:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©