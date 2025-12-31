الخميس 1 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

قصف وإطلاق نار إسرائيلي يستهدف عدة مناطق في غزة

مبانٍ مدمرة جراء القصف الإسرائيلي في غزة (أرشيفية)
1 يناير 2026 01:55

عمّان (الاتحاد)

شهد قطاع غزة، أمس، تصعيداً عسكرياً إسرائيلياً على عدة محاور، شمل قصفاً مدفعياً وغارات جوية وإطلاق نار كثيفاً، خاصة في المناطق الشرقية والشمالية من القطاع. وذكر شهود عيان، أن قصفاً مدفعياً إسرائيلياً طال محيط مدرسة «الفاخورة»، التي تؤوي نازحين غربي مخيم جباليا في مناطق سبق أن انسحب منها الجيش الإسرائيلي شمالي قطاع غزة.
كما نفذ الجيش غارة جوية داخل المناطق التي ما يزال يسيطر عليها شرقي مخيم جباليا، ترافقت مع إطلاق نار كثيف من الآليات العسكرية.
وفي مدينة غزة، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي «حي التفاح» شرقي المدينة، بينما طال قصف مدفعي آخر داخل مناطق يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي شرقي «جحر الديك» و«البريج» وسط القطاع.
وقال الشهود: إن «المنطقة الوسطى شهدت إطلاق نار من الطيران المروحي الإسرائيلي استهدف المناطق التي لا يزال الجيش يحتلها شرقاً، إضافة إلى غارة جوية شرقي مخيم المغازي».
وفي جنوب قطاع غزة، شن الطيران الإسرائيلي غارات جوية على مدينة رفح في مناطق ما يزال الجيش الإسرائيلي يسيطر عليها، بالتزامن مع إطلاق نار من الطيران المروحي استهدف المنطقة.
في غضون ذلك، دعا الأردن المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل فوري، لمواجهة الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، جراء الظروف الجوية القاسية والقيود الإسرائيلية المستمرة على إدخال المساعدات.

حرب غزة
فلسطين
الحرب في غزة
إسرائيل
قطاع غزة
غزة
قصف إسرائيلي
