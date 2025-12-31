الخميس 1 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

33 مليار دولار خسائر القطاعات الحيوية في القطاع خلال 2025

دمار واسع طال المباني في مخيم جباليا (رويترز)
1 يناير 2026 01:55

غزة (الاتحاد)

قدّرت السلطات المحلية في غزة، الخسائر الأولية المباشرة في 15 قطاعاً حيوياً خلال عام 2025 بأكثر من 33 مليار دولار، مع استمرار تداعيات الحرب.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي، أمس، خلال «التحديث السنوي الشامل لإحصائيات عام 2025»: إن «الخسائر الأولية المباشرة في 15 قطاعاً حيوياً تقدر بأكثر من 33 مليار دولار خلال 2025 في ظل استمرار تداعيات الحرب».
وفي قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، أشار إلى تضرر قطاع الصيد البحري 100%، بجانب تدمير أكثر من 80% من الأراضي الزراعية من أصل 178 ألف دونم.
ولفت إلى تراجع المساحات المزروعة بالخضراوات، من 93 ألف دونم إلى 4 آلاف دونم، وتدمير ألف بئر زراعية، و500 مزرعة للأبقار والأغنام والدواجن.
وفي خسائر البنية التحتية والمرافق العامة، تحدّث المكتب عن تدمير أكثر من 700 بئر مياه، و3 آلاف و80 كلم من شبكات الكهرباء، و400 ألف متر طولي من شبكات المياه، و400 ألف متر طولي من شبكات الصرف الصحي.
كما دمر الجيش الإسرائيلي وفقاً للمكتب الحكومي، أكثر من مليوني متر طولي من الطرق، و150 مقراً حكومياً، و250 منشأة رياضية وثقافية، واستهدف 208 مواقع أثرية وتاريخية.
ولفت المكتب، إلى أن الجيش الإسرائيلي ألقى أكثر من 112 ألف طن من المتفجرات على القطاع خلال عام 2025، بجانب تدميره ما يقارب 90% من البنية العمرانية، وسيطرته على نحو 55% من مساحة القطاع بالقوة العسكرية.

