بالصور.. العالم يستقبل 2026 بعروض مبهرة وأمنيات بعام جديد سعيد

ودع سكان العالم عام 2025، وعبروا عن آمالهم في أن يحمل عام 2026 الخير لهم.كانت الجزر الأقرب إلى خط التاريخ الدولي في المحيط الهادي بما في ذلك كيريتيماتي أو جزيرة كريسماس وتونجا ونيوزيلندا أول من استقبل منتصف الليل.

سيدني تستهل عام ​2026 بعرض مذهل

في أستراليا، استهلت سيدني عام ​2026 بعرض مذهل للألعاب النارية كما جرت العادة. وعلى امتداد سبعة كيلومترات، انطلق ‌نحو 40 ألفا من الألعاب النارية عبر المباني والسفن على طول ​الميناء.

وأقيمت الاحتفالات في ظل انتشار كثيف للشرطة بعدما شهدت المدينة ⁠قبل ‌أسابيع قليلة مقتل 15 شخصا على يد مسلحين اثنين في فعالية. ووقف المنظمون دقيقة صمت حدادا على أرواح القتلى في الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي.

وقال رئيس بلدية سيدني اللورد كلوفر مور قبل الحدث "بعد نهاية مأساوية لذلك العام ⁠في مدينتنا، نتمنى أن تكون ليلة رأس السنة الجديدة فرصة للتكاتف ⁠والتطلع بأمل إلى عام 2026 ليكون مليئا بالسلام والسعادة".

وفي باريس، تجمع مئات آلاف الباريسيين والسياح كالمعتاد في جادة الشانزليزيه، في انتظار العد التنازلي لحلول العام الجديد.

زينة مضيئة في ليلة رأس السنة في سيول

كوريا الجنوبية ترحب بالعام الجديد

في سول، تجمع الآلاف في جناح جرس بوشينجاك حيث تم قرع الجرس البرونزي 33 مرة عند منتصف الليل، وهو ​تقليد يبدد سوء الحظ ويرحب بالسلام والازدهار للعام المقبل.

سور الصين العظيم

وعلى بعد ساعة إلى الغرب، انطلقت احتفالات وقرع على الطبول في ممر جويونغ عند سور الصين العظيم خارج بكين مباشرة. ولوح المحتفلون بلوحات عليها 2026 ورمز الحصان. ويحل في فبراير ​عام الحصان بحسب التقويم القمري الصيني.

محتفلون بالعام الجديد عند سور جويونغقوان العظيم على أطراف بكين

هونج كونج تحتفل

أما في ‍هونج كونج، فألغي عرض الألعاب النارية السنوي بعد حريق كبير في مجمع سكني في نوفمبر أودى بحياة 161 شخصا.

ألعاب نارية فوق ميناء فيكتوريا في تسيم شا تسوي في هونغ كونج

وبدلاً من ذلك، أقيم عرض ضوئي تحت شعار "آمال جديدة، بدايات جديدة" على واجهات ‍المباني في المنطقة المركزية.

ألعاب نارية في تايمز سكوير في نيويورك

في ساحة تايمز سكوير في نيويورك، احتفل الرواد بعام 2026 بالألعاب النارية والقصاصات الورقية بينما ضغط رئيس البلدية إريك آدامز على الزر الكريستالي لإنزال كرة رأس السنة.

ريو دي جانيرو.. احتفالات قياسية

وفي النصف الآخر من العالم وتحديدا ​على شاطئ كوباكابانا في ريو دي جانيرو، استقبل مئات الآلاف، العام الجديد بإطلاق الألعاب النارية والموسيقى. وفي منتصف الليل (0300 بتوقيت جرينتش)، انطلق عرض للألعاب النارية استمر لمدة 12 دقيقة، من فوق 19 طوافة عائمة قبالة شاطئ كوباكابانا.

وشاركت مئات المسيرات بالتحليق فوق المحتفلين، لترسم أشكالا مبهجة في سماء الليل. كما قدمت فرق موسيقية عروضا على منصات عديدة أقيمت على شاطئ كوباكابانا. وتوقعت إدارة المدينة استقبال 5 ملايين زائر للمشاركة في الاحتفالات المقامة بأنحاء المدينة. جدير بالذكر أن ريو دي جانيرو كانت دخلت أمس الأول الثلاثاء، موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر مدينة في العالم من حيث احتفالات رأس السنة، حيث تمكنت إدارة المدينة من إثبات احتفال 5ر2 مليون شخص أمام المسرح الرئيسي في كوباكابانا.

فيما حل العام الجديد هادئا على اليونان في أكروبوليس. وقال رئيس بلدية أثينا إنه تم استخدام الألعاب النارية الصامتة ‌والصديقة للبيئة من أجل الاحتفالات.