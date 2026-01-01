الجمعة 2 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

قبرص تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي

أعلام الاتحاد الأوروبي
1 يناير 2026 09:40

 تتولى قبرص رئاسة الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، وهو المنصب الذي يتناوب عليه جميع الدول الأعضاء الـ27 في التكتل كل ستة أشهر. وبعد انتهاء فترة رئاسة الدنمارك، ستتولى الآن الوفود القبرصية رئاسة الاجتماعات الوزارية والتوسط في النزاعات بين دول الاتحاد الأوروبي، حتى نهاية يونيو المقبل. ومن المتوقع أن تكون القضايا الرئيسية للاتحاد الأوروبي في النصف الأول من عام 2026 هي الإصلاحات لتعزيز القدرة التنافسية، واستمرار الدعم لأوكرانيا، واتخاذ خطوات إضافية لمواجهة الهجرة غير النظامية. ومن المتوقع أيضا أن يكون الاتفاق على الميزانية الأوروبية طويلة الأجل القادمةعلى الأجندة إلى جانب مشاريع تشريعية أخرى جارية. وتتبنى قبرص شعار "اتحاد مستقل. منفتح على العالم"، ويبلغ عدد سكانها حوالي مليون نسمة. 

أخبار ذات صلة
المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي لـ«الاتحاد»: الاحتياجات الإنسانية في السودان هائلة خاصة الإيواء والغذاء
الاتحاد الأوروبي يطلق بعثة أمنية لدعم الجيش اللبناني
المصدر: وكالات
الاتحاد الأوروبي
قبرص
آخر الأخبار
بعد فاجعة المنتجع.. شرطة سويسرا أمام "مهمة أليمة"
الأخبار العالمية
بعد فاجعة المنتجع.. شرطة سويسرا أمام "مهمة أليمة"
اليوم 13:11
درجات الحرارة
التعليم والمعرفة
2025 رابع أكثر الأعوام حرارة في بلجيكا
اليوم 13:01
تعبيرية
الأخبار العالمية
غرق مركب يقل أكثر من 200 مهاجر قرب سواحل غامبيا
اليوم 12:53
أرشيفية
علوم الدار
المستشفى الميداني الإماراتي يواصل تقديم خدماته الطبية والإنسانية في قطاع غزة
اليوم 12:32
محمد بن راشد يبارك للفائز بجائزة نوابغ العرب عن فئة الأدب والفنون لعام 2025
علوم الدار
محمد بن راشد يبارك للفائز بجائزة نوابغ العرب عن فئة الأدب والفنون لعام 2025
اليوم 12:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©