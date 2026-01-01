الجمعة 2 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

زهران ممداني يؤدي اليمين الدستورية عمدة لنيويورك

المدعية العامة لنيويورك ليتيسيا جيمس، خلال أداء اليمين للعمدة زهران مامداني بجانبه زوجته راما
1 يناير 2026 09:53

تولى زهران ممداني، رسميا الخميس، رئاسة بلدية نيويورك، بعد انتخابه لهذا المنصب في نوفمبر.
وأدى ممداني اليمين واضعاً يده على نسخة من القرآن الكريم أثناء أداء القسم، في محطة مترو تاريخية في منطقة مانهاتن، خلال مراسم ترأستها المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس.

أخبار ذات صلة
8 قتلى بضربات أميركية على «قوارب المخدرات» في المياه الدولية
إسرائيل تعيد تأهيل الجانب الفلسطيني من معبر رفح لاستئناف عمله

ومن المقرر أن يؤدي ممداني اليمين مرة أخرى في مراسم عامة عند الساعة الواحدة ظهرا في مبنى بلدية نيويورك، على يد السيناتور الأميركي بيرني ساندرز. وستعقب ذلك فعالية جماهيرية مفتوحة تنظمها الإدارة الجديدة في امتداد لشارع برودواي، معروف باسم "وادي الأبطال"، الشهير بمواكب الاحتفالات ورمي قصاصات الورق.

المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
عمدة
عمدة نيويورك
آخر الأخبار
بعد فاجعة المنتجع.. شرطة سويسرا أمام "مهمة أليمة"
الأخبار العالمية
بعد فاجعة المنتجع.. شرطة سويسرا أمام "مهمة أليمة"
اليوم 13:11
درجات الحرارة
التعليم والمعرفة
2025 رابع أكثر الأعوام حرارة في بلجيكا
اليوم 13:01
تعبيرية
الأخبار العالمية
غرق مركب يقل أكثر من 200 مهاجر قرب سواحل غامبيا
اليوم 12:53
أرشيفية
علوم الدار
المستشفى الميداني الإماراتي يواصل تقديم خدماته الطبية والإنسانية في قطاع غزة
اليوم 12:32
محمد بن راشد يبارك للفائز بجائزة نوابغ العرب عن فئة الأدب والفنون لعام 2025
علوم الدار
محمد بن راشد يبارك للفائز بجائزة نوابغ العرب عن فئة الأدب والفنون لعام 2025
اليوم 12:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©