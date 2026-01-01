زهران ممداني يؤدي اليمين الدستورية عمدة لنيويورك

تولى زهران ممداني، رسميا الخميس، رئاسة بلدية نيويورك، بعد انتخابه لهذا المنصب في نوفمبر.

وأدى ممداني اليمين واضعاً يده على نسخة من القرآن الكريم أثناء أداء القسم، في محطة مترو تاريخية في منطقة مانهاتن، خلال مراسم ترأستها المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس.

ومن المقرر أن يؤدي ممداني اليمين مرة أخرى في مراسم عامة عند الساعة الواحدة ظهرا في مبنى بلدية نيويورك، على يد السيناتور الأميركي بيرني ساندرز. وستعقب ذلك فعالية جماهيرية مفتوحة تنظمها الإدارة الجديدة في امتداد لشارع برودواي، معروف باسم "وادي الأبطال"، الشهير بمواكب الاحتفالات ورمي قصاصات الورق.