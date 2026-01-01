الجمعة 2 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

قتلى وجرحى في حريق بسويسرا

ضباط الشرطة في موقع الانفجار في كرانس-مونتانا
1 يناير 2026 11:44

قالت ​الشرطة السويسرية اليوم الخميس ‌إن عددا ​من ⁠الأشخاص ‌لقوا حتفهم وأصيب ⁠آخرون جراء اندلاع حريق ⁠لم يُعرف سببه ​بعد في منتجع كرانس-​مونتانا للتزلج بجنوب ‍غرب البلاد.
وأوضحت الشرطة في بيان ‍أنه ⁠جرى ​إغلاق المنطقة ​بالكامل وأن ‍حظرا جويا فُرض فوق المنتجع. 

أخبار ذات صلة
بعد فاجعة المنتجع.. شرطة سويسرا أمام "مهمة أليمة"
الرئيس السويسري: حريق منتجع "مونتانا" واحد من أسوأ المآسي في البلاد

ورجّحت الشرطة السويسرية الخميس مقتل العشرات في الحريق الذي اندلع في منتجع كرانس-مونتانا للتزلّج في جبال الألب خلال الاحتفال برأس السنة.
وقال قائد الشرطة في كانتون فاليه بجنوب غرب سويسرا فريدريك جيسلير للصحافيين "يُعتقد أن عشرات من الأشخاص لقوا حتفهم".
وهرعت الشرطة وأجهزة الإطفاء والإنقاذ إلى المنتجع الذي يعد من أبرز وجهات التزلّج في أوروبا.

المصدر: وكالات
سويسرا
جنيف
آخر الأخبار
بعد فاجعة المنتجع.. شرطة سويسرا أمام "مهمة أليمة"
الأخبار العالمية
بعد فاجعة المنتجع.. شرطة سويسرا أمام "مهمة أليمة"
اليوم 13:11
درجات الحرارة
التعليم والمعرفة
2025 رابع أكثر الأعوام حرارة في بلجيكا
اليوم 13:01
تعبيرية
الأخبار العالمية
غرق مركب يقل أكثر من 200 مهاجر قرب سواحل غامبيا
اليوم 12:53
أرشيفية
علوم الدار
المستشفى الميداني الإماراتي يواصل تقديم خدماته الطبية والإنسانية في قطاع غزة
اليوم 12:32
محمد بن راشد يبارك للفائز بجائزة نوابغ العرب عن فئة الأدب والفنون لعام 2025
علوم الدار
محمد بن راشد يبارك للفائز بجائزة نوابغ العرب عن فئة الأدب والفنون لعام 2025
اليوم 12:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©