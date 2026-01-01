قتلى وجرحى في حريق بسويسرا

قالت ​الشرطة السويسرية اليوم الخميس ‌إن عددا ​من ⁠الأشخاص ‌لقوا حتفهم وأصيب ⁠آخرون جراء اندلاع حريق ⁠لم يُعرف سببه ​بعد في منتجع كرانس-​مونتانا للتزلج بجنوب ‍غرب البلاد.

وأوضحت الشرطة في بيان ‍أنه ⁠جرى ​إغلاق المنطقة ​بالكامل وأن ‍حظرا جويا فُرض فوق المنتجع.

ورجّحت الشرطة السويسرية الخميس مقتل العشرات في الحريق الذي اندلع في منتجع كرانس-مونتانا للتزلّج في جبال الألب خلال الاحتفال برأس السنة.

وقال قائد الشرطة في كانتون فاليه بجنوب غرب سويسرا فريدريك جيسلير للصحافيين "يُعتقد أن عشرات من الأشخاص لقوا حتفهم".

وهرعت الشرطة وأجهزة الإطفاء والإنقاذ إلى المنتجع الذي يعد من أبرز وجهات التزلّج في أوروبا.



