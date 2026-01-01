بلغاريا تستقبل عام 2026 بانضمامها لمنطقة اليورو

رحبت منطقة اليورو اليوم الخميس بعضو جديد، حيث انضمت بلغاريا إلى منطقة العملة الموحدة مع بداية العام، في خطوة تعد علامة بارزة في مسارها نحو التكامل الأوروبي.

وتعد بلغاريا، الدولة البلقانية التي انضمت للاتحاد الأوروبي عام 2007، أول دولة تعتمد اليورو منذ أن بدأت كرواتيا باستخدام العملة الموحدة في 2023 .ويسهل الانضمام إلى منطقة اليورو عمليات التجارة والسفر، حيث لم يعد على الأشخاص الذين يزاولون الأعمال أو يرغبون في الاستثمار القلق بشأن أسعار الصرف. كما يستفيد السياح أيضا بعدم الحاجة للحصول على العملة المحلية، التي عادة ما ترتبط برسوم إضافية.



