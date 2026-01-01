الجمعة 2 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

مقتل 29 إرهابيا من حركة الشباب في الصومال

عناصر من الجيش الصومالي
1 يناير 2026 16:51

أعلنت وزارة الدفاع ‌الصومالية، ​في ⁠بيان ‌اليوم الخميس، أن ⁠القوات المسلحة ⁠قضت على 29 ​مسلحا من حركة الشباب ​الإرهابية في منطقة ‍"جاباد غوداني" بإقليم ‍شبيلي الوسطي ⁠بالتنسيق ​مع ​شركاء دوليين.
وتنفذ حركة الشباب المتشددة، أعمالا إرهابية منذ 2007.
وذكرت وزارة الدفاع، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، أنها دمرت أيضا مركبات وأسلحة كانت معدة للاستخدام في "​هجمات إرهابية" ضد ‍المدنيين، وذلك خلال عمليات جوية نفذت أثناء ساعات الليل في شبيلي ‍الوسطى.
وعبرت الوزارة ⁠عن تقديرها "​للشركاء الدوليين لدعمهم المتواصل في مجال ​التعاون الأمني ​​وتبادل المعلومات الاستخباراتية ‍والتمكين العملياتي في مكافحة الإرهاب".

المصدر: رويترز
الصومال
حركة الشباب
حركة الشباب الإرهابية
الجيش الصومالي
