مقتل 29 إرهابيا من حركة الشباب في الصومال

أعلنت وزارة الدفاع ‌الصومالية، ​في ⁠بيان ‌اليوم الخميس، أن ⁠القوات المسلحة ⁠قضت على 29 ​مسلحا من حركة الشباب ​الإرهابية في منطقة ‍"جاباد غوداني" بإقليم ‍شبيلي الوسطي ⁠بالتنسيق ​مع ​شركاء دوليين.

وتنفذ حركة الشباب المتشددة، أعمالا إرهابية منذ 2007.

وذكرت وزارة الدفاع، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، أنها دمرت أيضا مركبات وأسلحة كانت معدة للاستخدام في "​هجمات إرهابية" ضد ‍المدنيين، وذلك خلال عمليات جوية نفذت أثناء ساعات الليل في شبيلي ‍الوسطى.

وعبرت الوزارة ⁠عن تقديرها "​للشركاء الدوليين لدعمهم المتواصل في مجال ​التعاون الأمني ​​وتبادل المعلومات الاستخباراتية ‍والتمكين العملياتي في مكافحة الإرهاب".