الجمعة 2 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أوكرانيا تقصف منشآت للطاقة في روسيا

حريق في منشأة نفطية في روسيا جراء قصف
1 يناير 2026 17:14

قالت السلطات الروسية والجيش الأوكراني، اليوم الخميس، إن طائرات مسيرة أوكرانية استهدفت مصفاة لتكرير النفط في ​منطقة كراسنودار جنوب روسيا، إضافة إلى منشأة ‌لتخزين الطاقة في منطقة ​نهر الفولجا الغنية ⁠بالنفط ‌في تتارستان.
وقال الجيش ​الأوكراني، في بيان، إنه قصف المنشأتين.
​وتعلن كييف، بشكل منتظم، تنفيذ ضرباتها ضد منشآت للطاقة في روسيا.
وقالت السلطات المحلية الروسية إن حطام طائرة مسيرة أصاب مصفاة "إيلسكي" لتكرير النفط في ⁠كراسنودار ولم يسفر ذلك ⁠عن وقوع إصابات ولكنه تسبب في اندلاع حريق تم إخماده ​لاحقا.
ونقلت وسائل الإعلام الروسية في تتارستان عن المكتب الصحفي لحاكم المنطقة قوله إن منشأة لتخزين الطاقة ​في مدينة "ألميتيفسك" أصيبت، ‍مما تسبب في اندلاع حريق تم إخماده لاحقا.
وتقع "ألميتييفسك" على بعد حوالي ‍1400 كيلومتر من ⁠أوكرانيا.

المصدر: وكالات
تتارستان
كراسنودار
منشأة نفطية
مصفاة نفط
قصف
