قتلى وخسائر مادية إثر فيضانات في أفغانستان

قال متحدث باسم الهيئة الوطنية الأفغانية لإدارة الكوارث، اليوم الخميس، إن أول هطول للأمطار الغزيرة وتساقط الجليد هذا الموسم أنهى موجة الجفاف المطولة ولكنه أدى إلى فيضانات في العديد من المناطق في البلاد، مما أسفر عن وفاة 17 شخصا على الأقل وإصابة 11 آخرين.

وأوضح محمد يوسف حمد المتحدث باسم الهيئة أن الطقس القاسي عرقل الحياة اليومية أيضا عبر المناطق الوسطى والشمالية والجنوبية والغربية.

وأضاف أن الفيضانات ألحقت أضرارا بالبنية التحتية في المقاطعات المتضررة وأدت إلى نفوق الماشية وأثرت على 1800 أسرة، مما أدى إلى تدهور الأوضاع في المناطق الريفية والحضرية.

وقال حمد إن الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث أرسلت فرق تقييم إلى المناطق الأكثر تضررا، وتجرى عمليات مسح لتحديد الاحتياجات الإضافية.

يشار إلى أن أفغانستان، مثل جارتيها الهند وباكستان، عرضة بشدة للأحوال الجوية السيئة خاصة الفيضانات عقب الأمطار الموسمية.