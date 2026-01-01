الجمعة 2 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

قتلى وخسائر مادية إثر فيضانات في أفغانستان

فيضانات في أفغانستان (أرشيفية)
1 يناير 2026 18:57

قال متحدث باسم الهيئة الوطنية الأفغانية لإدارة الكوارث، اليوم الخميس، إن أول هطول للأمطار الغزيرة وتساقط الجليد هذا الموسم أنهى موجة الجفاف المطولة ولكنه أدى إلى فيضانات في العديد من المناطق في البلاد، مما أسفر عن وفاة 17 شخصا على الأقل وإصابة 11 آخرين.  
وأوضح محمد يوسف حمد المتحدث باسم الهيئة أن الطقس القاسي عرقل الحياة اليومية أيضا عبر المناطق الوسطى والشمالية والجنوبية والغربية.  
وأضاف أن الفيضانات ألحقت أضرارا بالبنية التحتية في المقاطعات المتضررة وأدت إلى نفوق الماشية وأثرت على 1800 أسرة، مما أدى إلى تدهور الأوضاع في المناطق الريفية والحضرية.
وقال حمد إن الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث أرسلت فرق تقييم إلى المناطق الأكثر تضررا، وتجرى عمليات مسح لتحديد الاحتياجات الإضافية.
يشار إلى أن أفغانستان، مثل جارتيها الهند وباكستان، عرضة بشدة للأحوال الجوية السيئة خاصة الفيضانات عقب الأمطار الموسمية.

أخبار ذات صلة
قوات الأمن الباكستانية تعلن مقتل 12 مسلحاً
أمطار غزيرة وفيضانات في جنوب إسبانيا
المصدر: د ب أ
أفغانستان
فيضانات
أمطار
آخر الأخبار
بعد فاجعة المنتجع.. شرطة سويسرا أمام "مهمة أليمة"
الأخبار العالمية
بعد فاجعة المنتجع.. شرطة سويسرا أمام "مهمة أليمة"
اليوم 13:11
درجات الحرارة
التعليم والمعرفة
2025 رابع أكثر الأعوام حرارة في بلجيكا
اليوم 13:01
تعبيرية
الأخبار العالمية
غرق مركب يقل أكثر من 200 مهاجر قرب سواحل غامبيا
اليوم 12:53
أرشيفية
علوم الدار
المستشفى الميداني الإماراتي يواصل تقديم خدماته الطبية والإنسانية في قطاع غزة
اليوم 12:32
محمد بن راشد يبارك للفائز بجائزة نوابغ العرب عن فئة الأدب والفنون لعام 2025
علوم الدار
محمد بن راشد يبارك للفائز بجائزة نوابغ العرب عن فئة الأدب والفنون لعام 2025
اليوم 12:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©