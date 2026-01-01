الجمعة 2 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
ترامب يتناول جرعة أسبرين أكبر مما أوصى به الأطباء

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
1 يناير 2026 19:31

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" إنه يتناول جرعة يومية من الأسبرين أكبر مما يوصي بها أطباؤه.
وذكر ترامب للصحيفة، في مقابلة ​منشورة اليوم الخميس "يقولون إن الأسبرين مفيد لتخفيف ‌الدم، وأنا لا أريد دما ثخينا ​يتدفق في قلبي. أريد دما ⁠خفيفا ‌يتدفق في قلبي".
وسُلطت الأضواء على ​صحة ترامب في الأشهر القليلة الماضية بسبب كدمات رُصدت على يديه وفحص الرنين المغناطيسي الذي قيل إنه خضع له في أكتوبر.
ويقول البيت الأبيض إن التصوير بالرنين المغناطيسي وقائي، وذكر الشهر الماضي أن الكدمات ناتجة عن ‌كثرة المصافحة.
ويفيد مستشفى مايو كلينيك بأن الاستخدام اليومي للأسبرين قد يقلل من فرص الإصابة بنوبة قلبية ‍أو سكتة دماغية للأشخاص الذين تتجاوز ⁠أعمارهم 60 عاما، ​مشيرا إلى أن الجرعة المنخفضة من الأسبرين هي في الغالب ​81 مليجراما.
وقال شون باربابيلا طبيب الرئيس للصحيفة ‍إن ترامب يتناول 325 مليجراما من الأسبرين يوميا للوقاية من أمراض القلب.

المصدر: رويترز
