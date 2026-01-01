الجمعة 2 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

باكستان والهند تتبادلان قوائم المنشآت النووية

طاهر حسين أنداربي المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية في مؤتمر صحفي
1 يناير 2026 20:50

أعلنت باكستان والهند أنهما تبادلتا قوائم منشآتهما النووية بموجب اتفاق خاص يحظر عليهما استهداف منشآت إحداهما الأخرى النووية.
وقال طاهر حسين أنداربي المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، خلال إحاطة إعلامية أسبوعية في العاصمة إسلام آباد إن "باكستان والهند تبادلتا قوائم منشآتهما بموجب اتفاق حظر الهجمات على المنشآت والمرافق النووية الموقع بين باكستان والهند  في 31 ديسمبر 1988" وفقا لما ذكره موقع قناة "جيو نيوز" الباكستانية.
وأضاف أندرابي بأنه "تم تسليم قائمة المنشآت والمرافق النووية الباكستانية رسميا إلى ممثل المفوضية العليا الهندية في وزارة الخارجية".
وقال المتحدث إن البلدين تبادلا أيضا قوائم السجناء الموجودين في حوزة كل منهما عبر القنوات الدبلوماسية. وأكدت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان منفصل، هذا التطور، مشيرة إلى تبادل البلدين قوائم منشآتهما ومرافقهما النووية.
وجاء في بيان الوزارة أن "التبادل تم بموجب اتفاق حظر الهجمات على المنشآت والمرافق النووية بين باكستان والهند."
وبالتزامن، سلمت وزارة الشؤون الخارجية الهندية قائمة منشآتها ومرافقها النووية إلى ممثل المفوضية العليا الباكستانية في نيودلهي.
وينص اتفاق حظر الهجمات على المنشآت والمرافق النووية بين باكستان والهند على وجوب إعلام كلا البلدين إحداهما الأخرى بقوائم منشآتهما ومرافقهما النووية، التي تندرج ضمن تعريفه، في الأول من يناير من كل عام ميلادي.

المصدر: د ب أ
منشآت نووية
باكستان
الهند
