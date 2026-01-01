خلال 2025.. بريطانيا تسجل ثاني أعلى عدد من المهاجرين الوافدين عبر «المانش»

لندن (وكالات)



سجّلت بريطانيا في عام 2025 ثاني أعلى عدد من المهاجرين الوافدين عبر بحر المانش منذ بدأت جمع البيانات في عام 2018، وفق ما أظهرت إحصاءات للحكومة البريطانية نُشرت أمس.

ومع تزايد الضغوط على رئيس الوزراء العمّالي كير ستارمر على خلفية هذه القضية الشائكة، اقترحت وزيرة داخليته شابانا محمود تقليص الحماية الممنوحة للاجئين على نحو كبير ووضع حد لمزايا يستفيد منها تلقائيا طالبو اللجوء.

وتفيد بيانات وزارة الداخلية البريطانية بعدم رصد أي قوارب صغيرة في 31 ديسمبر، ما يشير إلى أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين عبروا بحر المانش انطلاقاً من فرنسا خلال العام بلغ 41 ألفاً و472، وهو ثاني أعلى عدد بعد الرقم القياسي البالغ 45 ألفاً و774 شخصاً والمسجَّل في عام 2022.

والرقم القياسي سجّل في عهد الحكومة المحافظة السابقة.

وكان رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك تعهّد وقف وصول القوارب عندما كان في المنصب.