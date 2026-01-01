الجمعة 2 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

خلال 2025.. بريطانيا تسجل ثاني أعلى عدد من المهاجرين الوافدين عبر «المانش»

مهاجرون يحاولون عبور القنال الإنجليزي (وكالات)
2 يناير 2026 01:10

لندن (وكالات)

سجّلت بريطانيا في عام 2025 ثاني أعلى عدد من المهاجرين الوافدين عبر بحر المانش منذ بدأت جمع البيانات في عام 2018، وفق ما أظهرت إحصاءات للحكومة البريطانية نُشرت أمس.
ومع تزايد الضغوط على رئيس الوزراء العمّالي كير ستارمر على خلفية هذه القضية الشائكة، اقترحت وزيرة داخليته شابانا محمود تقليص الحماية الممنوحة للاجئين على نحو كبير ووضع حد لمزايا يستفيد منها تلقائيا طالبو اللجوء.
وتفيد بيانات وزارة الداخلية البريطانية بعدم رصد أي قوارب صغيرة في 31 ديسمبر، ما يشير إلى أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين عبروا بحر المانش انطلاقاً من فرنسا خلال العام بلغ 41 ألفاً و472، وهو ثاني أعلى عدد بعد الرقم القياسي البالغ 45 ألفاً و774 شخصاً والمسجَّل في عام 2022.
والرقم القياسي سجّل في عهد الحكومة المحافظة السابقة.
وكان رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك تعهّد وقف وصول القوارب عندما كان في المنصب.

آخر الأخبار
الذكاء الاصطناعي يحدث ثورة في تطوير الأدوية
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي يحدث ثورة في تطوير الأدوية
1 يناير 2026
«الفارس الشهم 3» تغيث النازحين في البريج والمغازي وخان يونس
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تغيث النازحين في البريج والمغازي وخان يونس
اليوم 01:10
نازحون سودانيون ينتظرون استلام مساعدات في مخيم بولاية القضارف (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي لـ«الاتحاد»: الاحتياجات الإنسانية في السودان هائلة خاصة الإيواء والغذاء
اليوم 01:10
أطفال يستقبلون العام الجديد وهم يجلسون قرب نار للتدفئة في دير البلح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تداعيات المنخفض الجوي تُفاقم الكارثة الإنسانية في غزة
اليوم 01:10
مخيم لنازحين فلسطينيين في مدينة خان يونس (رويترز)
الأخبار العالمية
دعوات أممية ودولية لتراجع إسرائيل عن حظر المنظمات الإنسانية
اليوم 01:10
