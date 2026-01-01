الجمعة 2 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

8 قتلى بضربات أميركية على «قوارب المخدرات» في المياه الدولية

8 قتلى بضربات أميركية على «قوارب المخدرات» في المياه الدولية
2 يناير 2026 01:10

واشنطن (وكالات)

أعلنت القيادة الجنوبية الأميركية مقتل 8 أشخاص جراء تنفيذ قواتها هجمات استهدفت سفناً يشتبه في نقلها مخدرات عبر المياه الدولية.
وذكرت في تدوينة عبر حسابها على منصة «إكس»، أمس، أنه «بتوجيه من وزير الدفاع بيت هيغسيث، تم في 30 ديسمبر 2025 تنفيذ هجمات على ثلاث سفن في المياه الدولية».
وأضافت أن «المعلومات الاستخبارية أكدت أن السفن كانت تنقل مخدرات، وأن الهجمات أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص كانوا على متنها، فيما قفز الآخرون إلى البحر».
وقالت القيادة الجنوبية في تدوينة أخرى، إن «القوات الأميركية نفذت الأربعاء هجمات إضافية على سفينتين في المياه الدولية». وأشارت إلى أن «السفينتين كانت تديرهما جماعات تصنفها الولايات المتحدة (تنظيمات إرهابية)، وأن الهجمات أدت إلى مقتل 5 أشخاص».
ووفق تقارير إعلامية أميركية، فإنه منذ مطلع سبتمبر الماضي، نفّذ الجيش الأميركي ما لا يقل عن 26 هجوما على قوارب تقول واشنطن إنها تنقل مخدرات في منطقة البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ، وأسفرت هذه الهجمات عن مقتل ما لا يقل عن 104 أشخاص.

أخبار ذات صلة
إسرائيل تعيد تأهيل الجانب الفلسطيني من معبر رفح لاستئناف عمله
زهران ممداني يؤدي اليمين الدستورية عمدة لنيويورك
الولايات المتحدة
القيادة الجنوبية الأميركية
أميركا
المياه الدولية
المخدرات
آخر الأخبار
الذكاء الاصطناعي يحدث ثورة في تطوير الأدوية
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي يحدث ثورة في تطوير الأدوية
1 يناير 2026
«الفارس الشهم 3» تغيث النازحين في البريج والمغازي وخان يونس
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تغيث النازحين في البريج والمغازي وخان يونس
اليوم 01:10
نازحون سودانيون ينتظرون استلام مساعدات في مخيم بولاية القضارف (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي لـ«الاتحاد»: الاحتياجات الإنسانية في السودان هائلة خاصة الإيواء والغذاء
اليوم 01:10
أطفال يستقبلون العام الجديد وهم يجلسون قرب نار للتدفئة في دير البلح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تداعيات المنخفض الجوي تُفاقم الكارثة الإنسانية في غزة
اليوم 01:10
مخيم لنازحين فلسطينيين في مدينة خان يونس (رويترز)
الأخبار العالمية
دعوات أممية ودولية لتراجع إسرائيل عن حظر المنظمات الإنسانية
اليوم 01:10
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©