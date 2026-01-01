8 قتلى بضربات أميركية على «قوارب المخدرات» في المياه الدولية

واشنطن (وكالات)



أعلنت القيادة الجنوبية الأميركية مقتل 8 أشخاص جراء تنفيذ قواتها هجمات استهدفت سفناً يشتبه في نقلها مخدرات عبر المياه الدولية.

وذكرت في تدوينة عبر حسابها على منصة «إكس»، أمس، أنه «بتوجيه من وزير الدفاع بيت هيغسيث، تم في 30 ديسمبر 2025 تنفيذ هجمات على ثلاث سفن في المياه الدولية».

وأضافت أن «المعلومات الاستخبارية أكدت أن السفن كانت تنقل مخدرات، وأن الهجمات أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص كانوا على متنها، فيما قفز الآخرون إلى البحر».

وقالت القيادة الجنوبية في تدوينة أخرى، إن «القوات الأميركية نفذت الأربعاء هجمات إضافية على سفينتين في المياه الدولية». وأشارت إلى أن «السفينتين كانت تديرهما جماعات تصنفها الولايات المتحدة (تنظيمات إرهابية)، وأن الهجمات أدت إلى مقتل 5 أشخاص».

ووفق تقارير إعلامية أميركية، فإنه منذ مطلع سبتمبر الماضي، نفّذ الجيش الأميركي ما لا يقل عن 26 هجوما على قوارب تقول واشنطن إنها تنقل مخدرات في منطقة البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ، وأسفرت هذه الهجمات عن مقتل ما لا يقل عن 104 أشخاص.