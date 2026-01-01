روسيا تعلن مقتل 25 شخصاً جراء هجوم بـ«مسيرات» في خيرسون

موسكو، كييف (الاتحاد، وكالات)



أعلنت السلطات الروسية، مقتل 25 شخصاً في هجوم بطائرات مسيرة اتهمت القوات المسلحة الأوكرانية بشنه على مقهى في مقاطعة خيرسون، فيما أعلنت كييف أن أكثر من 200 مسيرة روسية استهدفت بنيتها التحتية للطاقة.

وأوضحت متحدثة لجنة التحقيق الروسية سفيتلانا بيترينكو، أن مقهى في قرية «هولي» بخيرسون تعرض لهجوم بمسيرات أوكرانية محملة بالذخيرة، ما أدى إلى مقتل أكثر من 25 شخصاً وإصابة عدد كبير.

بدوره، أعلن فلاديمير سالدو، حاكم خيرسون الذي عينته روسيا، على حسابه في «تلغرام»، مقتل 24 شخصاًوإصابة أكثر من 50 آخرين في الهجوم أثناء الاحتفال بالعام الجديد.

من جانبه، اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا أمس، بأنها «بدأت السنة الجديدة بمواصلة الحرب» الجارية بينهما منذ نحو 4 سنوات.

وقال زيلينسكي عبر شبكات التواصل الاجتماعي: «روسيا بدأت السنة بالحرب، باستهداف أوكرانيا بأكثر من 200 مسيّرة هجومية خلال الليل»، مشيراً إلى أن «الأهداف كانت بنيتنا التحتية للطاقة».