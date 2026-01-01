فلسطين ترفض الإجراءات الإسرائيلية في الحرم الإبراهيمي

رام الله (الاتحاد)



رفضت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، أمس، الإجراءات الإسرائيلية بسحب الصلاحيات المتعلقة بالتنظيم والبناء في الحرم الإبراهيمي الشريف، وأكدت أن هذه الإجراءات «تشكل اعتداء واضحاً على صلاحيات الوزارة الحصرية، واختصاصها المتفرد بمتابعة شؤون الحرم كاملة من الناحية الفلسطينية». وشددت الوزارة ، في بيان أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا»، على «رفضها لما يترتب على هذه الإجراءات من محاولات لسقف صحن الحرم الإبراهيمي، لما في ذلك من ضرر مباشر بمكانته التاريخية والتراثية، وتعد صارخ على الصلاحيات التي تمتلكها وزارة الأوقاف بشكل حصري، والتي تشمل أحقية الوزارة بأعمال الترميم والإصلاح التي يحتاجها الحرم الإبراهيمي بكافة أقسامه، بما فيها القسم المحتل منه»، مؤكدة أنها «لن تقبل بأي شكل من الأشكال المساس بهذه الصلاحيات، أو الانتقاص منها من قبل الاحتلال». ودعت مؤسسات وفعاليات في محافظة الخليل، إلى «الوقوف بحزم في وجه هذه الإجراءات، ومواجهتها بكافة السبل القانونية والسياسية»، كما طالبت المؤسسات الدولية المعنية بحماية التراث العالمي بالتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات.