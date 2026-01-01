دعوات أممية ودولية لتراجع إسرائيل عن حظر المنظمات الإنسانية

غزة (الاتحاد)



طالب مجموعة من قادة منظمات الأممية والدولية، السلطات الإسرائيلية بالتراجع عن خطتها الرامية إلى حظر عدد من المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، محذرين من التداعيات الخطيرة لهذا القرار على الأوضاع الإنسانية لا سيما في قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان صادر من جنيف، عن اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات الأممية والدولية، وقع عليه عدد كبير من المسؤولين رفيعي المستوى، بينهم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية «أوتشا»، توم فليتشر، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، ومفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، والمديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، كاثرين راسل، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبريسوس، والمديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب، وغيرها من المنظمات الأممية والدولية.

وأكد المسؤولون، أن «المنظمات غير الحكومية الدولية تشكل ركيزة أساسية للاستجابة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، لما تقدمه مجتمعة من مساعدات تصل إلى نحو مليار دولار سنوياً، تشمل الغذاء والرعاية الصحية، والمأوى، والخدمات الأساسية».

وحذّر البيان، من الأوضاع الإنسانية بالغة الصعوبة التي يواجهها القطاع مع حلول فصل الشتاء، وتواصل تسجيل مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، في وقت لا تزال فيه الحاجة إلى المساعدات المنقذة للحياة في أعلى مستوياتها.

كما حذّر الموقعون، من أن حظر عمل المنظمات الدولية من شأنه أن يقوض التقدّم المحدود الذي تحقق خلال فترة إيقاف إطلاق النار، كما من شأنه أن يؤدي إلى عواقب مدمرة على الفئات الأكثر ضعفاً خاصة الأطفال والنساء.

وشدّد المسؤولون، على أن «الوصول الإنساني ليس خياراً، ولا يخضع للشروط والاعتبارات السياسية، بل هو التزام قانوني تفرضه قواعد القانون الدولي الإنساني، وشرط أساسي لحماية حقوق الإنسان».

يذكر أن السلطات الإسرائيلية قررت حظر أنشطة العديد من المنظمات الإنسانية الدولية داخل الأراضي الفلسطينية بما فيها قطاع غزة، وذلك بداية من مطلع العام الحالي.