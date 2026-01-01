الجمعة 2 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

16 إيطاليا فقدوا بعد حريق المنتجع في سويسرا

16 إيطاليا فقدوا بعد حريق المنتجع في سويسرا
1 يناير 2026 22:59

أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الخميس، ​أن 16 إيطاليا ‌في عداد المفقودين جراء ​حريق المنتجع في سويسرا، ‌بينما يتلقى نحو 12 آخرين العلاج في المستشفى ⁠بعد الحادث.
وأكد تاياني، لقناة "سكاي ⁠تي جي 24" التلفزيونية "آمل ​ألا يكون هناك ضحايا (إيطاليون)، لكن لا يمكننا استبعاد أي ​شيء"، واصفا الوضع بأنه "‍فوضوي".
وأضاف تاياني، الذي كان على اتصال منتظم ‍مع السلطات ⁠السويسرية طوال ​اليوم، أن عدد القتلى ​المؤكد بلغ 47 ‍قتيلا. وتابع أن الإيطاليين المصابين تعرضوا لحروق خطيرة. 
أعلنت الشرطة السويسرية، اليوم الخميس مقتل العشرات وجرح نحو 115 آخرين في الحريق الذي شب في مقهى مزدحم داخل منتجع "كرانس-مونتانا" للتزلّج في جبال الألب خلال الاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة.
وتحدث الرئيس السويسري غي بارميلان، خلال مؤتمر صحفي، عن "إحدى أسوأ المآسي" التي شهدتها سويسرا.
وأشارت السلطات إلى أنها لا تزال تحقق في أسباب الحريق الذي اندلع قرابة الساعة 1,30 (00,30 ت غ) في مقهى "لو كونستيلاسيون"، مستبعدة أن يكون ناجما عن "هجوم".
وأكد مستشار كانتون فاليه المسؤول عن الأمن ستيفان غانزير للصحافة وقوع انفجار لافتا إلى أنه أتى نتيجة اندلاع الحريق.

أخبار ذات صلة
بعد فاجعة المنتجع.. شرطة سويسرا أمام "مهمة أليمة"
الرئيس السويسري: حريق منتجع "مونتانا" واحد من أسوأ المآسي في البلاد
المصدر: وكالات
حريق
سويسرا
آخر الأخبار
بعد فاجعة المنتجع.. شرطة سويسرا أمام "مهمة أليمة"
الأخبار العالمية
بعد فاجعة المنتجع.. شرطة سويسرا أمام "مهمة أليمة"
اليوم 13:11
درجات الحرارة
التعليم والمعرفة
2025 رابع أكثر الأعوام حرارة في بلجيكا
اليوم 13:01
تعبيرية
الأخبار العالمية
غرق مركب يقل أكثر من 200 مهاجر قرب سواحل غامبيا
اليوم 12:53
أرشيفية
علوم الدار
المستشفى الميداني الإماراتي يواصل تقديم خدماته الطبية والإنسانية في قطاع غزة
اليوم 12:32
محمد بن راشد يبارك للفائز بجائزة نوابغ العرب عن فئة الأدب والفنون لعام 2025
علوم الدار
محمد بن راشد يبارك للفائز بجائزة نوابغ العرب عن فئة الأدب والفنون لعام 2025
اليوم 12:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©