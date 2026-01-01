16 إيطاليا فقدوا بعد حريق المنتجع في سويسرا

أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الخميس، ​أن 16 إيطاليا ‌في عداد المفقودين جراء ​حريق المنتجع في سويسرا، ‌بينما يتلقى نحو 12 آخرين العلاج في المستشفى ⁠بعد الحادث.

وأكد تاياني، لقناة "سكاي ⁠تي جي 24" التلفزيونية "آمل ​ألا يكون هناك ضحايا (إيطاليون)، لكن لا يمكننا استبعاد أي ​شيء"، واصفا الوضع بأنه "‍فوضوي".

وأضاف تاياني، الذي كان على اتصال منتظم ‍مع السلطات ⁠السويسرية طوال ​اليوم، أن عدد القتلى ​المؤكد بلغ 47 ‍قتيلا. وتابع أن الإيطاليين المصابين تعرضوا لحروق خطيرة.

أعلنت الشرطة السويسرية، اليوم الخميس مقتل العشرات وجرح نحو 115 آخرين في الحريق الذي شب في مقهى مزدحم داخل منتجع "كرانس-مونتانا" للتزلّج في جبال الألب خلال الاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة.

وتحدث الرئيس السويسري غي بارميلان، خلال مؤتمر صحفي، عن "إحدى أسوأ المآسي" التي شهدتها سويسرا.

وأشارت السلطات إلى أنها لا تزال تحقق في أسباب الحريق الذي اندلع قرابة الساعة 1,30 (00,30 ت غ) في مقهى "لو كونستيلاسيون"، مستبعدة أن يكون ناجما عن "هجوم".

وأكد مستشار كانتون فاليه المسؤول عن الأمن ستيفان غانزير للصحافة وقوع انفجار لافتا إلى أنه أتى نتيجة اندلاع الحريق.