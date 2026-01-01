روسيا تسلم أميركا دليلا على هجوم استهدف مقر إقامة بوتين

سلّم قائد عسكري روسي كبير إلى ملحق عسكري أميركي، اليوم الخميس، جزءا من طائرة أوكرانية مسيرة تحتوي على بيانات ذكر أنها تثبت أن الجيش الأوكراني استهدف هذا الأسبوع مقر إقامة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

واتهمت موسكو، يوم الاثنين، كييف بمحاولة ضرب مقر ​إقامة الرئيس فلاديمير بوتين في منطقة نوفجورود بشمال روسيا باستخدام 91 ‌طائرة مسيرة هجومية بعيدة المدى. وقالت إن روسيا ستراجع ​موقفها التفاوضي في المحادثات الجارية مع الولايات المتحدة ⁠بشأن ‌إنهاء الأزمة الأوكرانية.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو على قناتها على تطبيق "تلغرام"، يظهر الأميرال إيجور كوستيوكوف، رئيس إدارة المخابرات بالأركان العامة للقوات المسلحة ⁠الروسية، وهو يسلم إلى الملحق الأميركي ⁠آلية تحكم في طائرة مسيرة عثروا عليها بين الحطام الذي أسقطته الدفاعات الجوية.

وقال كوستيوكوف "كشفت عملية فك تشفير بيانات التوجيه أن ​الهدف النهائي للهجوم الأوكراني بالطائرات المسيرة في 29 ديسمبر 2025 كان منشأة في مقر الرئاسة الروسية بمنطقة نوفجورود".

وأضاف "نفترض أن هذا الإجراء سيزيل أي تساؤلات ويسمح بإثبات الحقيقة".

ونشرت وزارة الدفاع الروسية بيانا، على "تلغرام" في وقت سابق، تقول ​فيه إنها ستسلم الأدلة التي ‍حصلت عليها إلى الولايات المتحدة.

وعبر ⁠الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تعاطفه مع ما أعلنته روسيا، وقال للصحفيين يوم الاثنين إن بوتين أبلغه بالحادث المزعوم وإنه "​غاضب جدا" بشأنه.

ونفت أوكرانيا تنفيذ مثل هذا الهجوم.