الجمعة 2 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الرئيس السويسري: حريق منتجع "مونتانا" واحد من أسوأ المآسي في البلاد

الرئيس السويسري: حريق منتجع "مونتانا" واحد من أسوأ المآسي في البلاد
2 يناير 2026 08:38

ارتفعت حصيلة قتلى حريق بمنتجع سويسري إلى 40 شخصاً فيما بلغ عدد الإصابات 115.

ووصف الرئيس السويسري جي بارمولا كارثة منتجع كران مونتانا للتزلج بأنها "واحدة من أسوأ المآسي التي عرفتها بلادنا على الإطلاق".

ولا يزال سبب الحريق غير واضح لكن السلطات رجحت أن يكون حادثاً ‌عرضياً وليس هجوماً.

وقالت السلطات ‌الإيطالية إن ستة إيطاليين في عداد المفقودين.

وقالت المدعية العامة المحلية بياتريس بيلود إن السلطات فتحت تحقيقاً لكن من السابق لأوانه التعليق على أي إخفاقات محتملة ‍في السلامة.

 وأضافت "السيناريو الأكثر ترجيحاً في الوقت الحالي ‌هو أن حريقاً واسع النطاق تسبب في حدوث انفجار".

 

المصدر: وام
سويسرا
حريق
