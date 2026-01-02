زيلينسكي يعين مديرا جديدا لمكتب الرئاسة

اختار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، رئيس المخابرات العسكرية كيريلو بودانوف، ليشغل منصب رئيس مكتبه، بعد استقالة كبير مساعديه السابق في نوفمبر الماضي.

وبنى بودانوف (39 عاما) سمعة أسطورية في أوكرانيا، حيث يُنسب إليه الفضل في سلسلة من العمليات الجريئة خلال الأزمة الحالية التي بدأت في فبراير 2022.

وقال زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد اجتمعت مع كيريلو بودانوف وعرضت عليه دور رئيس مكتب رئيس أوكرانيا".

يأتي الترشيح في لحظة مهمة في الأزمة المستمرة منذ ما يقرب من أربع سنوات، حيث أعلن زيلينسكي يوم الأربعاء أن الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة لإنهاء الصراع جاهز بنسبة "90 بالمائة".

وقال زيلينسكي "في هذا الوقت، تحتاج أوكرانيا إلى تركيز أكبر على القضايا الأمنية، وتطوير قوات الدفاع والأمن في أوكرانيا، وكذلك على المسار الدبلوماسي للمفاوضات".

وأضاف "يتمتع كيريلو بخبرة متخصصة في هذه المجالات وقوة كافية لتحقيق النتائج".

وقال بودانوف إنه قبل الترشيح و"سيواصل خدمة أوكرانيا".

وأوضح، على تطبيق تلغرام "إنه لشرف ومسؤولية بالنسبة لي أن أركز على القضايا ذات الأهمية الحاسمة للأمن الاستراتيجي لدولتنا في هذا الوقت التاريخي لأوكرانيا".

وقال دميترو ليتفين، مستشار زيلينسكي، للصحفيين، إن الإجراءات لتعيينه رسميًا رئيسًا لموظفي الرئيس قد بدأت.

وسيخلف بودانوف، عند تعيينه، أندريه يرماك الذي استقال في نوفمبر الماضي بعد أن داهم محققون منزله في إطار تحقيق في قضية فساد.