الجمعة 2 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

زيلينسكي يعين مديرا جديدا لمكتب الرئاسة

كيريلو بودانوف، المدير الجديد لمكتب الرئيس الأوكراني
2 يناير 2026 17:41

اختار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، رئيس المخابرات العسكرية كيريلو بودانوف، ليشغل منصب رئيس مكتبه، بعد استقالة كبير مساعديه السابق في نوفمبر الماضي.
وبنى بودانوف (39 عاما) سمعة أسطورية في أوكرانيا، حيث يُنسب إليه الفضل في سلسلة من العمليات الجريئة خلال الأزمة الحالية التي بدأت في فبراير 2022.
وقال زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد اجتمعت مع كيريلو بودانوف وعرضت عليه دور رئيس مكتب رئيس أوكرانيا".
يأتي الترشيح في لحظة مهمة في الأزمة المستمرة منذ ما يقرب من أربع سنوات، حيث أعلن زيلينسكي يوم الأربعاء أن الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة لإنهاء الصراع جاهز بنسبة "90 بالمائة".
وقال زيلينسكي "في هذا الوقت، تحتاج أوكرانيا إلى تركيز أكبر على القضايا الأمنية، وتطوير قوات الدفاع والأمن في أوكرانيا، وكذلك على المسار الدبلوماسي للمفاوضات".
وأضاف "يتمتع كيريلو بخبرة متخصصة في هذه المجالات وقوة كافية لتحقيق النتائج".
وقال بودانوف إنه قبل الترشيح و"سيواصل خدمة أوكرانيا".
وأوضح، على تطبيق تلغرام "إنه لشرف ومسؤولية بالنسبة لي أن أركز على القضايا ذات الأهمية الحاسمة للأمن الاستراتيجي لدولتنا في هذا الوقت التاريخي لأوكرانيا".
وقال دميترو ليتفين، مستشار زيلينسكي، للصحفيين، إن الإجراءات لتعيينه رسميًا رئيسًا لموظفي الرئيس قد بدأت.
وسيخلف بودانوف، عند تعيينه، أندريه يرماك الذي استقال في نوفمبر الماضي بعد أن داهم محققون منزله في إطار تحقيق في قضية فساد.

أخبار ذات صلة
روسيا تعلن مقتل 25 شخصاً جراء هجوم بـ«مسيرات» في خيرسون
روسيا تسلم أميركا دليلا على هجوم استهدف مقر إقامة بوتين
المصدر: وكالات
أوكرانيا
مكتب الرئاسة
مدير عام
المخابرات العسكرية
كيريلو بودانوف
آخر الأخبار
الأكثر خسارة بالقيمة السوقية في 2025.. الإنجليز أكثر المتضررين
الرياضة
الأكثر خسارة بالقيمة السوقية في 2025.. الإنجليز أكثر المتضررين
اليوم 18:45
محمد بن راشد يحضر أفراح المقعودي والسبوسي
علوم الدار
محمد بن راشد يحضر أفراح المقعودي والسبوسي
اليوم 18:41
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال عنيف يهز المكسيك
اليوم 18:36
جماهير الوصل تودّع محمد بن عبيد آل مكتوم بـ «تيفو مؤثر» في زعبيل
الرياضة
جماهير الوصل تودّع محمد بن عبيد آل مكتوم بـ «تيفو مؤثر» في زعبيل
اليوم 18:30
«دوري الأولى».. مصفوت يستقبل «يونايتد» وسيتي يلاقي الجزيرة الحمراء غداً
الرياضة
«دوري الأولى».. مصفوت يستقبل «يونايتد» وسيتي يلاقي الجزيرة الحمراء غداً
اليوم 18:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©