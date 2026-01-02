زلزال عنيف يهز المكسيك

قال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن زلزالا عنيفا هز ولاية "جيريرو" في المكسيك اليوم الجمعة.
وأكد المركز أن الزلزال بلغت شدته 6.3 درجة على مقياس ريختر وأنه كان على عمق 10 كيلومترات.
وقالت رئيسة المكسيك كلاوديا شينبوم، عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي بعد أن تحدثت مع حاكم الولاية، إنه لم ترد تقارير على الفور عن أضرار جسيمة، كما لم ترد تقارير عن أي أضرار في العاصمة مكسيكو سيتي.
وكانت شينبوم تتحدث في مؤتمرها الصحفي الصباحي عندما دوت صفارات الإنذار من الزلزال، حيث قامت الرئيسة بإخلاء القاعة بهدوء برفقة الصحفيين.
وهرع السكان في العاصمة مكسيكو سيتي إلى الشوارع بعد سماع دوي صفارات الإنذار.