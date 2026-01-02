الجمعة 2 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
زلزال عنيف يهز المكسيك

زلزال
2 يناير 2026 18:36

​قال المركز ‌الألماني لأبحاث ​علوم ⁠الأرض ‌إن زلزالا عنيفا هز ​ولاية "جيريرو" في المكسيك اليوم الجمعة.

وأكد المركز أن الزلزال بلغت شدته ⁠6.3 ⁠درجة على مقياس ريختر وأنه كان على عمق ​10 كيلومترات.
وقالت رئيسة المكسيك كلاوديا ⁠شينبوم، عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي بعد أن تحدثت ​مع حاكم الولاية، إنه لم ترد تقارير على الفور عن أضرار جسيمة، ‍كما لم ترد تقارير عن أي أضرار في العاصمة مكسيكو ‍سيتي.

وكانت شينبوم تتحدث ⁠في مؤتمرها ​الصحفي الصباحي عندما دوت ​صفارات الإنذار من الزلزال، حيث ‍قامت الرئيسة بإخلاء القاعة بهدوء برفقة الصحفيين.

وهرع السكان في العاصمة مكسيكو سيتي إلى الشوارع بعد سماع دوي ​صفارات الإنذار.

المصدر: وكالات
المكسيك
زلزال
