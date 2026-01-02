السبت 3 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

سويسرا تكشف سبب حريق المنتجع ليلة رأس السنة

أقارب ضحايا حريق المنتجع في سويسرا
2 يناير 2026 20:04

رجحت السلطات في سويسرا، اليوم الجمعة، أن يكون صنف من الألعاب النارية هو سبب الحريق الذي اندلع في مقهى داخل منتجع "كران-مونتانا" للتزلج ليلة رأس السنة، وأودى بحياة أربعين شخصا على الأقل.
وقالت بياتريس بيلو المدعية العامة لكانتون "فاليه" إن المؤشرات تدل على أن "الحريق سبّبته شموع شرّارة... وضعت على زجاجات وكانت قريبة للغاية من السقف. عندها، حصل اشتعال سريع" وانتشر في المقهى، مؤكدة أن مديرَيه الفرنسيين خضعا للاستجواب.

أخبار ذات صلة
سويسرا تحقق مع مديري مقهى شهد حريقا ليلة رأس السنة
إجلاء طبي لنصف مصابي حريق منتجع الألب السويسري
  السلطات السويسرية تعقد مؤتمرا صحفيا بشأن حريق المنتجع
    السلطات السويسرية تعقد مؤتمرا صحفيا بشأن حريق المنتجع

وإضافة إلى القتلى الأربعين، أسفر الحريق عن إصابة 119 شخصا، تمّ تحديد هويات 113 منهم، بحسب فريدريك غيسلر قائد شرطة فاليه الذي أشار إلى أن 50 جريحا نُقلوا إلى دول أوروبية لتلقي العلاج في مراكز متخصصة في الحروق.

المصدر: آ ف ب
سويسرا
حريق
