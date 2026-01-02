سويسرا تكشف سبب حريق المنتجع ليلة رأس السنة

رجحت السلطات في سويسرا، اليوم الجمعة، أن يكون صنف من الألعاب النارية هو سبب الحريق الذي اندلع في مقهى داخل منتجع "كران-مونتانا" للتزلج ليلة رأس السنة، وأودى بحياة أربعين شخصا على الأقل.

وقالت بياتريس بيلو المدعية العامة لكانتون "فاليه" إن المؤشرات تدل على أن "الحريق سبّبته شموع شرّارة... وضعت على زجاجات وكانت قريبة للغاية من السقف. عندها، حصل اشتعال سريع" وانتشر في المقهى، مؤكدة أن مديرَيه الفرنسيين خضعا للاستجواب.

السلطات السويسرية تعقد مؤتمرا صحفيا بشأن حريق المنتجع

وإضافة إلى القتلى الأربعين، أسفر الحريق عن إصابة 119 شخصا، تمّ تحديد هويات 113 منهم، بحسب فريدريك غيسلر قائد شرطة فاليه الذي أشار إلى أن 50 جريحا نُقلوا إلى دول أوروبية لتلقي العلاج في مراكز متخصصة في الحروق.