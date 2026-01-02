السبت 3 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

رئيسة المكسيك تقطع مؤتمرها الصحفي بسبب الزلزال

رئيسة المكسيك تنزل من المنصة وتغادر القاعة
2 يناير 2026 20:19

اضطرت رئيسة المكسيك كلاوديا ⁠شينبوم إلى قطع مؤتمرها الصحفي اليومي بسبب الزلزال الذي هز البلاد اليوم الجمعة.

كانت شينبوم تتحدث ⁠في مؤتمرها ​الصحفي الصباحي أمام مجموعة من الصحفيين عندما شعرت باهتزا الأرض ودوت ​صفارات الإنذار من الزلزال.
عندها، قامت الرئيسة بإخلاء القاعة بهدوء وتبعها الصحفيون.

وعادت الرئيسة مع الصحافيين الذين كانوا حاضرين بعد دقائق.
وضرب زلزال بقوة 6,5 درجات على مقياس ريختر، العاصمة المكسيكية اليوم الجمعة، بحسب ما أفادت الهيئة الوطنية لرصد الزلازل.
وقالت شينبوم مركز الزلزال حُدد على بعد 15 كيلومترا عن سان ماركوس في ولاية جيريرو، أي على بعد حوالى 230 كيلومترا عن العاصمة مكسيكو.
وقالت الرئيسة المكسيكية، عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي بعد أن تحدثت ​مع حاكم الولاية، إنه لم ترد تقارير على الفور عن أضرار جسيمة ​في جيريرو ‍كما لم ترد أنباء عن أي أضرار في العاصمة مكسيكو ‍سيتي.

المصدر: وكالات
المكسيك
كلاوديا شينباوم
زلزال
مؤتمر صحفي
