كمبوديا توجه اتهاما إلى تايلاند بشأن قرية حدودية

اتهمت كمبوديا، اليوم الجمعة، جارتها تايلاند بـ"ضم" قرية حدودية متنازع عليها، رغم توقيع هدنة وضعت حدا للقتال على طول الحدود بين البلدين قبل أسبوع.

ودارت مواجهات عسكرية بين البلدين في جنوب شرق آسيا عدة مرّات العام الماضي إذ أسفرت معارك في ديسمبر عن مقتل العشرات ودفعت أكثر من مليون شخص من الجانبين إلى النزوح.

واتفق البلدان على هدنة في 27 ديسمبر وتعهّدا بتجميد حركة الجنود ووضع حد لثلاثة أسابيع من المواجهات.

وأفاد نيث فيكترا وزير الإعلام في كمبوديا، في تصريحات صحفية، بأن الجيش التايلاندي بدأ "ضم أراض إلى تايلاند، خصوصا في قرية تشوك شي".

من جانبه، قال الجيش التايلاندي، في بيان لم يذكر فيه أي مواقع محددة، إنه سيطر على مناطق لطالما كانت تابعة لتايلاند لكنها "محتلة" من قبل كمبوديا.

وذكر الوزير الكمبودي بأن القوات التايلاندية ألحقت أضرارا بأبنية مدنية ووضعت أسلاكا شائكة وحاويات شحن لإقامة "جدار حدودي" وانتشرت لإدارة المناطق المتنازع عليها.

وقال الوزير إن "التأكيد الأحادي لسيادة تايلاند بالقوة ظهر من خلال رفع العلم التايلاندي".

وتقع "تشوك شي"، التي نزح سكانها جراء القتال الشهر الماضي، على منطقة حدودية بين كمبوديا وتايلاند.