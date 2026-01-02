السبت 3 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

كمبوديا توجه اتهاما إلى تايلاند بشأن قرية حدودية

تايلاند ترفع علمها فوق قرية على الحدود مع كمبوديا
2 يناير 2026 21:37

اتهمت كمبوديا، اليوم الجمعة، جارتها تايلاند  بـ"ضم" قرية حدودية متنازع عليها، رغم توقيع هدنة وضعت حدا للقتال على طول الحدود بين البلدين قبل أسبوع.
ودارت مواجهات عسكرية بين البلدين في جنوب شرق آسيا عدة مرّات العام الماضي إذ أسفرت معارك في ديسمبر عن مقتل العشرات ودفعت أكثر من مليون شخص من الجانبين إلى النزوح.
واتفق البلدان على هدنة في 27 ديسمبر وتعهّدا بتجميد حركة الجنود ووضع حد لثلاثة أسابيع من المواجهات.
وأفاد نيث فيكترا وزير الإعلام في كمبوديا، في تصريحات صحفية، بأن الجيش التايلاندي بدأ "ضم أراض إلى تايلاند، خصوصا في قرية تشوك شي".
من جانبه، قال الجيش التايلاندي، في بيان لم يذكر فيه أي مواقع محددة، إنه سيطر على مناطق لطالما كانت تابعة لتايلاند لكنها "محتلة" من قبل كمبوديا.
وذكر الوزير الكمبودي بأن القوات التايلاندية ألحقت أضرارا بأبنية مدنية ووضعت أسلاكا شائكة وحاويات شحن لإقامة "جدار حدودي" وانتشرت لإدارة المناطق المتنازع عليها.
وقال الوزير إن "التأكيد الأحادي لسيادة تايلاند بالقوة ظهر من خلال رفع العلم التايلاندي".
وتقع "تشوك شي"، التي نزح سكانها جراء القتال الشهر الماضي، على منطقة حدودية بين كمبوديا وتايلاند.

أخبار ذات صلة
تايلاند تطلق سراح جنود كمبوديين في إطار اتفاق وقف إطلاق النار
كمبوديا تؤكد التزامها بالسلام
المصدر: وكالات
تايلاند
كمبوديا
السيطرة على قرية
آخر الأخبار
محمد بن راشد يلتقي أعيان البلاد ورجال الأعمال والمستثمرين في قصر زعبيل
علوم الدار
محمد بن راشد يلتقي أعيان البلاد ورجال الأعمال والمستثمرين في قصر زعبيل
اليوم 21:07
صورة لمادورو مكبل اليدين ومعصوب العينين
الأخبار العالمية
ترامب ينشر صورة لمادورو مكبل اليدين ومعصوب العينين
اليوم 21:02
كلباء يتفوق على عجمان بهدف قدوس
الرياضة
كلباء يتفوق على عجمان بهدف قدوس
اليوم 20:34
لأول مرة.. عرض مجوهرات مرتبطة ببوذا
الترفيه
لأول مرة.. عرض مجوهرات مرتبطة ببوذا
اليوم 20:34
دبا ينتصر يكسب البطائح في «طريق السادسة»
الرياضة
دبا ينتصر يكسب البطائح في «طريق السادسة»
اليوم 20:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©