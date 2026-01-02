أميركا تكشف تفاصيل مخطط هجوم إرهابي

كشفت وزارة العدل الأميركية، اليوم الجمعة، عن بعض تفاصيل مخطط هجوم إرهابي مستوحى من أساليب تنظيم داعش الإرهابي ​لرجل من ولاية كارولينا الشمالية باستخدام سكاكين ومطارق ⁠في ‌ليلة رأس السنة.

واتُّهم كريستيان ستورديفانت، البالغ 18 عاما، من منطقة "مينت هيل" في ولاية ​كارولينا الشمالية، في دعوى جنائية، بتقديم دعم مادي لمنظمة ‌إرهابية أجنبية.

ولم يقدم ستورديفانت أي إقرارات أو دفوع بشأن ​التهم الموجهة إليه.

وألقت السلطات القبض على الشاب، ⁠يوم الأربعاء ‌عشية العام الجديد، ومثل أمام المحكمة لأول مرة اليوم الجمعة.

وقال روس فيرجسون المدعي العام الأميركي للمنطقة الغربية في كارولاينا الشمالية، خلال مؤتمر صحفي، إن ستورديفانت ⁠بايع تنظيم داعش الإرهابي وكان يخطط لمهاجمة متجر بقالة ⁠ومطعم وجبات سريعة في مسقط رأسه.

وأضاف فيرجسون "كان سيموت أبرياء (نتيجة محاولة الهجوم)".

وأشارت وزارة العدل، ​في بيان استنادا إلى معلومات من الدعوى، إلى أن عملاء مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) عثروا في أثناء تفتيش منزل ستورديفانت على وثيقة مكتوبة بخط اليد بعنوان "هجوم العام الجديد 2026"، ​والتي يُعتقد أنها تناقش خططا ‍لطعن ما يصل إلى 20 ضحية ومهاجمة ضباط الشرطة الذين يستجيبون للبلاغ.

وظل ستورديفانت يخطط للهجوم لمدة عام تقريبا، وتواصل عبر الإنترنت في ديسمبر الماضي ‍مع عميلين سريين من مكتب التحقيقات ⁠الاتحادي وشرطة نيويورك كان يعتقد ​أنهما ينتميان إلى تنظيم داعش الإرهابي.

وتشير الدعوى إلى أنه شارك صورا لمطرقتين ​وسكين وناقش خططا لهجوم وشيك.

وبدأ مكتب التحقيقات الاتحادي يراقب ‍ستورديفانت في 2022 عندما تواصل، وهو قاصر، مع عضو مجهول الهوية في التنظيم المتشدد بالخارج واتخذ خطوات لتنفيذ هجوم بمطرقة.

وقال مسؤولو إنفاذ القانون إن ستورديفانت لم يوجه إليه اتهام في تلك الحادثة وخضع ‌في المقابل لعلاج نفسي.