الأخبار العالمية

إصابة 15 فلسطينياً بهجوم لمستوطنين في بيت لحم

ممتلكات فلسطينية أحرقها المستوطنون في قرية المغير بالضفة الغربية (أرشيفية)
3 يناير 2026 01:26

رام الله (الاتحاد)

أصيب 15 فلسطينياً بينهم 6 أطفال، أمس، جراء اعتداء نفذه مستوطنون بحماية الجيش الإسرائيلي في منطقة «خلايل اللوز» بمدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمها تعاملت مع 13 حالة اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، بينهم 6 أطفال، إضافة إلى إصابة فلسطينيين اثنين باعتداء بالضرب.
وأضاف البيان أن قوات الإسرائيلية عرقلت عمل الطواقم الطبية والإسعافية أثناء تقديمها العلاج للمصابين في موقع الاعتداء.
وأفاد شهود عيان بأن مستوطنين هاجموا بالحجارة منازل الفلسطينيين في المنطقة وحاصروها، بينما أطلقت القوات الإسرائيلية قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه المنازل.
وأشار الشهود إلى أن القوات الإسرائيلية أغلقت المنطقة بالكامل عقب الاعتداء.
وتتعرض منطقة «خلايل اللوز» لاعتداءات متكررة من المستوطنين، تشمل اقتحام الأراضي وقطع الأشجار ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، في إطار محاولات للسيطرة عليها لصالح المستوطنات المقامة في المنطقة.
في غضون ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، اعتقال نحو 100 فلسطيني بالضفة الغربية خلال أسبوع.
وقال الجيش في بيان، إنه «اعتقل نحو 100 مطلوب فلسطيني خلال أنشطة قواته في الضفة خلال الأسبوع الأخير».
وجنوبي الضفة، أفادت معطيات الجيش بأن قواته اعتقلت 18 فلسطينياً من منطقة الخليل، و22 من قرية «بيت أمر».

