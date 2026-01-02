السبت 3 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

زيلينسكي يقترح تعيين وزير جديد للدفاع

ميخايلو فيدوروف
3 يناير 2026 00:40

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، إنه عرض منصب وزير الدفاع على وزير التحول الرقمي الحالي البالغ 34 عاما خلفا للوزير دينيس شميهال.
وأكد زيلينسكي، في خطابه اليومي الذي بثه على وسائل التواصل الاجتماعي "قررت تغيير هيكل وزارة الدفاع الأوكرانية. وقد عرضت على ميخايلو فيدوروف أن يكون وزير الدفاع الأوكراني الجديد".
وأضاف الرئيس الأوكراني "ميخايلو فيدوروف منخرط بشكل كبير في القضايا المتعلقة بالطائرات المسيّرة ويعمل بفعالية كبيرة على رقمنة الخدمات والعمليات العامة".
يشغل فيدوروف منصب وزير التحول الرقمي منذ عام 2019، وهو أيضا النائب الأول ⁠لرئيسة الوزراء الأوكرانية.
وشميغال، هو رئيس وزراء سابق عين وزيرا للدفاع قبل أقل من عام، وتحديدا في يوليو 2025.
وقال زيلينسكي إن ‍شميهال ⁠أظهر ​نتائج جيدة كوزير ​وعرض عليه ‍منصبا حكوميا جديدا.

المصدر: وكالات
وزير الدفاع
أوكرانيا
ميخايلو فيدوروف
