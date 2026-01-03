السبت 3 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

936 هزة ارتدادية تضرب المكسيك بعد زلزال أمس

936 هزة ارتدادية تضرب المكسيك بعد زلزال أمس
3 يناير 2026 09:27

سجلت المكسيك 936 هزة ارتدادية عقب الزلزال الذي ضرب البلاد مساء أمس وبلغت قوته 6.5 درجة.
وكانت عمدة مكسيكو سيتي، كلارا بروغادا، قد أفادت سابقا بأن 12 شخصاً أُصيبوا في العاصمة المكسيكية جراء الزلزال.
وقد أفادت الهيئة الوطنية لرصد الزلازل، بأن زلزالاً بقوة 6.5 درجات ضرب في ولاية غيريرو جنوبي البلاد، ووصل تأثيره أيضا في ولايات موريلوس وخاليسكو وأواكساكا وتاباسكو وكوليما.
وتعتبر المكسيك من الدول المعرضة بشدة للزلازل، إذ تقع عند تقاطع صفائح تكتونية متصادمة.
وشهدت البلاد على مدى الأربعين عاما الماضية، سبعة زلازل على الأقل بلغت قوتها 7 درجات أو أكثر، تسببت مجتمعة في مقتل نحو 10 آلاف شخص، أغلبهم جراء الزلزال المدمر الذي بلغت قوته 8.0 درجات في عام 1985.

 

المصدر: وام
