السبت 3 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

تقطع السبل بمركبات على جسر في هامبورج بسبب الجليد

تقطع السبل بمركبات على جسر في هامبورج بسبب الجليد
3 يناير 2026 10:33

 تقطعت السبل بعشرات الشاحنات والسيارات على جسر كوهلبراند في مدينة هامبورج بشمال ألمانيا يوم الجمعة بسبب الجليد، وهو ما تسبب في فوضى مرورية، حسبما قالت الشرطة. وقال متحدث باسم الشرطة إن المركبات لم تتمكن من صعود الجسر بسبب الظروف الشتوية على الطريق. كما بدأت إحدى الشاحنات في الانزلاق وانتهى بها المطاف على جانب الجسر. وقضى عناصر الشرطة نحو ست ساعات عصر الجمعة في توجيه حركة المرور. وقالت الشرطة إنه مع عدم قدرة السيارات على التحرك على الجسر، حدث ازدحام مروري. وحاولت بعض المركبات على الجسر الرجوع أو الالتفاف باستخدام الحارة المقابلة. وفي نقطة معينة، أحصى رجال الشرطة ما يتراوح بين 30 و40 شاحنة فوق الجسر. وكان العدد أكبر كثيرا في بداية العملية. ولم تبدأ السيارات في التحرك إلا بعد وصول أطقم خدمات الشتاء إلى الجسر وقيامها بإزالة الجليد. وقالت الشرطة إنه لم يصب أحد بأذى كما لم تحدث أي أضرار.

المصدر: د ب أ
هامبورج
آخر الأخبار
