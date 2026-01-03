السبت 3 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

تحطم مروحية تقل 4 أشخاص في جبال ولاية أريزونا الأميركية

تحطم مروحية تقل 4 أشخاص في جبال ولاية أريزونا الأميركية
3 يناير 2026 10:45

 تحطّمت مروحية خاصة كانت تقل أربعة أشخاص في منطقة جبلية بولاية أريزونا الأمريكية، حسب مكتب شريف مقاطعة بينال.
وذكر المكتب في بيان نُشر عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" أن بلاغات وردت إليه حوالي الساعة 11:00 صباحا تفيد بتحطم مروحية في الجبال قرب وادي تيليغراف كانيون، جنوبي بلدة سوبيريور في أريزونا.
وقال إن فرقا من المكتب انتقلت فورا إلى الموقع، حيث تم رصد المروحية من الجو وقد تأكد تحطمها، فيما لا تزال الحالة الصحية للأشخاص الأربعة على متنها غير مؤكدة؛ إذ يواجه فريق الإنقاذ صعوبات في الوصول إلى الموقع نظرا لوقوعه في منطقة نائية ووعرة.
وتولّت جهتا التحقيق المختصتان وهما المجلس الوطني لسلامة النقل "NTSB" والإدارة الفيدرالية للطيران "FAA" التحقيق في ملابسات الحادث.
كما فرضت الإدارة الفيدرالية للطيران قيودا مؤقتة على حركة الطيران فوق المنطقة لأسباب تتعلق بالسلامة.

 

المصدر: وام
تحطم مروحية
آخر الأخبار
مادورو يصدر قراراً بتفعيل خطط الدفاع الوطني
مادورو يصدر قراراً بتفعيل خطط الدفاع الوطني
اليوم 13:26
حظر الطيران التجاري الأميركي فوق فنزويلا
الأخبار العالمية
حظر الطيران التجاري الأميركي فوق فنزويلا
اليوم 13:23
«ثلاثية» لخيول أحمد بن راشد في الحفل السادس لكرنفال دبي
الرياضة
«ثلاثية» لخيول أحمد بن راشد في الحفل السادس لكرنفال دبي
اليوم 13:20
«أمم أفريقيا 2025».. دياز سلاح «أسود الأطلس» الفتاك!
الرياضة
«أمم أفريقيا 2025».. دياز سلاح «أسود الأطلس» الفتاك!
اليوم 13:18
فافرينكا يبدأ جولته الوداعية بالفوز في كأس يونايتد
الرياضة
فافرينكا يبدأ جولته الوداعية بالفوز في كأس يونايتد
اليوم 13:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©