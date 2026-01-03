السبت 3 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
الأخبار العالمية

ترامب يعلن تنفيذ ضربة واسعة ضد فنزويلا واعتقال مادورو

3 يناير 2026 14:03

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ج. ترامب أن الولايات المتحدة نفذت «ضربة واسعة النطاق» ضد فنزويلا، أسفرت بحسب قوله عن اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته ونقلهما جواً إلى خارج البلاد.
وذكر ترامب، في منشور عبر حسابه على منصة تروث سوشيال، أن العملية نُفذت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون الأميركية، مشيراً إلى أن تفاصيل إضافية سيجري الإعلان عنها لاحقاً.
وأضاف أنه سيعقد مؤتمراً صحفياً اليوم عند الساعة 11 صباحاً في منتجع مار-إيه-لاغو.
ولم تصدر حتى الآن بيانات رسمية مستقلة تؤكد أو تنفي ما ورد في تصريح ترامب، في انتظار ما سيسفر عنه المؤتمر الصحفي المرتقب.

المصدر: وكالات
دونالد ترامب
نيكولاس مادورو
