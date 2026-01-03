السبت 3 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

انقطاع الكهرباء عن 50 ألف منزل في برلين

انقطاع الكهرباء عن 50 ألف منزل في برلين
3 يناير 2026 14:27

انقطع التيار الكهربائي عن 50 ألف منزل وألفي منشأة تجارية في جنوب غرب العاصمة الألمانية برلين بعد اندلاع حريق في جسر كابلات، حسبما ذكر مشغل الشبكة "شترومنيتس برلين" لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).
وقال المتحدث باسم الشركة، هنريك بويستر: "لا يزال من غير الواضح متى سيعود التيار الكهربائي"، مشيرا إلى أن إعادة التيار الكهربي سيتم تدريجيا.
وأعلنت الشرطة عبر منصة "إكس" أنها تحقق في شبهة الحرق العمد.
وكان الحريق اندلع في جسر كابلات فوق قناة تيلتوف، ما ألحق أضراراً بعدة كابلات متصلة بمحطة كهرباء ليشترفيلده القريبة.
وتمت السيطرة على الحريق، فيما تواجدت الشرطة وفرق الإطفاء في الموقع.
وقال متحدث باسم فرق الإطفاء إن الفرق تلقت الإنذار صباحا، مشيرا إلى أن عدة منشآت تأثرت بالانقطاع ويتم تقديم المساعدة لها، بينها دار رعاية مسنين واحد على الأقل.
وبحسب "شترومنيتس برلين"، فإن حجم الانقطاع مشابه لحادث وقع في سبتمبر الماضي بجنوب شرق برلين، حيث انقطع التيار عن 50 ألف عميل واستمر الانقطاع لأيام.
وكان السبب حينها هجوماً متعمداً بدوافع سياسية، استهدف برجي كهرباء.

المصدر: د ب أ
ألمانيا
