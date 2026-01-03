السبت 3 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
إجلاء طبي لنصف مصابي حريق منتجع الألب السويسري

3 يناير 2026 16:49

أعلن المكتب الاتحادي السويسري للحماية المدنية، اليوم السبت، أن نحو نصف ال119 شخصا الذين أصيبوا في حريق اندلع بمنتجع كرانس مونتانا بجبال الألب السويسرية، ليلة رأس السنة، سوف يتلقون العلاج بالخارج. 
وأضاف أن 15 مصاباً سوف ينقلون بحلول الأحد، وسوف تستقبلهم مستشفيات في فرنسا وإيطاليا وألمانيا وبلجيكا.
ولقي 40 شخصا، أغلبهم من الشباب، حتفهم في الحريق الذي اندلع في مطعم التي تقع في منتجع التزلج خلال احتفالات رأس السنة.
ويعتقد أن مواد العزل في السقف اشتعلت بعد إشعال شرارات الألعاب النارية.
وقالت كاترين نويهاوس، رئيسة مركز الحروق في مستشفى زيوريخ للأطفال لشبكة إس.آر.إف. إن خمسة قصر يتلقون العلاج هناك. وأضافت أن بعضهم أصيب بحروق على أكثر من 70% من أجسامهم. 

سويسرا تحقق مع مديري مقهى شهد حريقا ليلة رأس السنة
سويسرا تكشف سبب حريق المنتجع ليلة رأس السنة
المصدر: د ب أ
سويسرا
