السبت 3 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى ضبط النفس وتجنُّب التصعيد في فنزويلا

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى ضبط النفس وتجنُّب التصعيد في فنزويلا
3 يناير 2026 16:51

دعت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنُّب التصعيد في فنزويلا. 
وقالت كايا كالاس، إنها أجرت محادثات مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، ومع سفير الاتحاد الأوروبي في كراكاس، لمتابعة التطورات الجارية في فنزويلا.
وأكدت كالاس على منصة «أكس» أن الاتحاد الأوروبي يراقب الوضع في فنزويلا عن كثب، مجدّدة موقف الاتحاد الذي يعتبر أن نيكولاس مادورو يفتقر إلى الشرعية، ويدعم انتقالاً سلمياً للسُّلطة.
وشدّدت على أن مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة يجب أن تُحترم في جميع الظروف، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنُّب التصعيد.
وأضافت أن سلامة مواطني الاتحاد الأوروبي الموجودين في فنزويلا تمثّل أولوية قصوى للاتحاد في المرحلة الراهنة.

المصدر: وام
الاتحاد الأوروبي
فنزويلا
