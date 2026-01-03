السبت 3 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أميركا توجه لائحة اتهام إلى مادورو وزوجته

نيكولاس ​مادورو
3 يناير 2026 20:05

​نشرت وزيرة العدل الأميركية ‌بام ​بوندي، ⁠اليوم ‌السبت، لائحة اتهام ⁠في قضية ⁠نيكولاس ​مادورو وزوجته سيليا فلوريس ​اللذين ألقت ‍القوات الأميركية القبض عليهما ‍في ⁠وقت ​سابق ​اليوم. 

وأعلنت الوزارة أن لائحة الاتهام تأتي على خلفية الدور في التآمر على "الإرهاب المرتبط بالمخدرات". 
وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم، أن القوات الأميركية ألقت القبض على مادورو بعدما نفّذت "ضربة واسعة النطاق" في فنزويلا.
وقال ترامب، على منصة "تروث سوشال"، إن "الولايات المتحدة الأميركية نفّذت بنجاح ضربة واسعة النطاق على فنزويلا ورئيسها نيكولاس مادورو الذي أُلقي القبض عليه مع زوجته ونقلا إلى خارج البلاد".
وذكر بأنه "تم تنفيذ هذه العملية بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة".
وأشاد ترامب، في مقابلة مقتضبة أجرتها معه صحيفة "نيويورك تايمز"، بالعملية "الرائعة".
ونقلت الصحيفة عنه قوله "الكثير من التخطيط الجيد والكثير من القوات العظيمة والأشخاص العظماء".

نيكولاس مادورو
فنزويلا
لائحة اتهام
